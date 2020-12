Po podzimu vedou tabulku druhé ligy, proto je hodnocení hradeckých fotbalistů veskrze kladné.Po delším čase není premiantem kapitán Adam Vlkanova, nejlepší známku si na vánoční prázdniny odnesl brankář Patrik Vízek.

Ale jedničkářů je dost…

Brankáři

RADIM OTTMAR 2

Do brány se vrátil na druhou půlku podzimu po Vízkově zranění. Byl spolehlivý, jen je škoda, že při své perfektní kopací technice více neriskuje. Od loňské chyby v Brně je opatrný.

PATRIK VÍZEK 1

Sezonu začal jako jednička, v sedmi utkáních vychytal čtyřikrát čisté konto. Dostal pět branek, z toho tři v Jihlavě, kde se vyhrálo. Nejlepší chvíle? Zákrok v Třinci, který přinesl výhru.

Obránci

JAN KRÁL 2

Roste, stal se pevnou součástí defenzivy. Dal jeden gól, při jeho hlavičkářských schopnostech by jich však mohlo být víc. To zlepší.

JAN MEJDR 2

Po jarním příchodu naskočil do sestavy a už z ní nevypadl. I na podzim velmi dobrý, snad ho nezabrzdí zranění z posledního duelu.

DENIS DONÁT 1–

Z mladíka může být poklad. Stoper s drzostí, rozehrávkou, vyvezením míče. Důkaz? V devatenácti letech nastoupil ve všech zápasech.

OTTO URMA 1–

Nenápadný lídr. Bojovník, někdy i vztekloun. V dobrém. A neuvěřitelně produktivní: Obránce s dvěma góly a čtyřmi asistencemi…

MICHAL LEIBL 3–

Nebyl to jeho podzim. Trápily ho zdravotní lapálie, poté se těžce dral do sestavy. Vynikl jen faktem, že je nejtrestanější hráč týmu. Za 505 minut nasbíral pět žlutých a jednu červenou.

FRANTIŠEK ČECH 2–

Začíná fungovat jako záplata. Naskočil na obou stranách obrany, v jejím středu i v záloze. Potřebuje stabilitu – a to i výkonnostní.

Záložníci

ADAM VLKANOVA 2

Na nejlepšího hráče musí být tvrdší metr. Kapitán nebyl tak dominantní jako v minulé sezoně. Zbrzdil ho i neuskutečněný přestup do Baníku. Přesto dal tři góly a na jeden přihrál.

DOMINIK SOUKENÍK 2–

Pracant ve středu pole se potřebuje trošku více rozlétnou směrem do ofenzivy. Jedna asistence za deset zápasů je málo.

JAN ZÁVIŠKA 1–

Posila se povedla, rychlík dokázal, že umí být produktivní. Tři góly, stejný počet nahrávek, to je velmi dobrý počin.

PETR KODEŠ 2

Tvrďák ze středu zálohy se stal pro kouče nepostradatelný. Po příchodu z Teplic se postavil do základní sestavy a už z ní nevypadl.

FILIP NOVOTNÝ 3

Nejsvětlejší chvíle? Gól v Blansku. Jinak neurovnané výkony. Pokud hráč přijde jako posila, měl by se prosadit více.

JAKUB RADA 3

Odkopal toho málo, jen šest utkání, pak se zranil. Dodával do hry klid, ale při své kvalitě by měl být produktivnější. Kdo by čekal, že se hráč s reprezentační zkušeností nebude podílet ani na jedné brance?

ROBERT JUKL 1–

Na začátku sezony se po minulém nemastném ročníku vrátil do bývalé formy. Proto si ho vytáhly Teplice na ligové hostování.

JIŘÍ KATEŘIŇÁK 3

Vrací se pomalu. I na podzim ho brzdilo zdraví. Jen v pár záblescích dokázal, co v něm je. Na jaře už by to měl rozbalit.

DANIEL PROCHÁZKA 4

Zase se neprosadil do základní sestavy. Většinu podzimu odseděl na lavičce, naskočil jen třikrát epizodně. Vloni přišel jako posila, nedokázal, že jí je.

DENNY SAMKO 2 –

Šancí dostal málo, přesto dal pěkný gól Ústí nad Labem. Je v něm mnohé, potřebuje víc hrát.

Útočníci

PAVEL DVOŘÁK 2

Platí u něj stejná charakteristika jako u Vlkanovy. Bylo to dobré, ale s jeho kvalitou se dá čekat ještě víc. Přesto jsou čtyři góly a dvě asistence slušný příspěvek.

ERIK PREKOP 1–

Nejlepší střelec mužstva, který však pořád musí bojovat o místo. Lahůdku předvedl v Blansku, kde rozhodl báječným přímákem.

DANIEL VAŠULÍN 2

Posila z Chrudimi vypadá velmi zajímavě. Naneštěstí značnou část podzimu strávil útočník na marodce. I tak ukázal nemalý potenciál.

JAKUB ŠÍPEK 4

Čtyřikrát střídal, ani jednou nebyl v základu. Nasbíral jen 93 minut. Potřebuje hrát, hostování v jiném klubu může být řešení. Když odešel na čas do Chrudimi, pookřál.