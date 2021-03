„Je to šílený,“ smál se Jaroslav Málek, střelec vítězné branky. „Vždyť my jsme se chtěli zachránit,“ dodal.

„Ale já od začátku říkám, že je Líšeň velmi kvalitní tým,“ nediví se úplně Adam Vlkanova, kapitán Hradce.

Že by Líšeň poskočila do elitní soutěže? To se před časem opravdu zdálo bláznivé. Ovšem co teď?

„Před lety jsme hráli městský přebor a najednou jsme výš než mužstva, co hrála nedávno ligu. Je to příjemný pohled,“ vykládá Karel Hladiš, předseda klubu. „Zatím tomu sám nemohu uvěřit, ale ještě není konec. Pocházím ze Slovácka a tam je přísloví, že po každých hodech bývá sr…,“ varuje však.

To se teprve uvidí.

Každopádně je Líšeň tuze zajímavá. Kromě předsedy, který je ve funkci déle než třicet let, stojí za pozornost také dosah klubu. Vždyť má tři mančafty dospělých, patnáct mládežnických a sedm dívčích. Rovněž zázemí se v klubu sídlícím v části Brna s více než 26 tisíci obyvateli rozrůstá, což se (logicky) projeví na výsledcích.

Jenže první liga je o výrazný kus výše než druhá. Nároky na podmínky, rozpočtem. „O postupu v Líšni nikdo nemluví. Příští zápas prohrajeme v Blansku a bude po euforii,“ říká předseda.

Přesto se klub už zajímal o licenční podmínky. A po výhře nad Hradcem dostal zprávu, že by mohl využít stadion Zbrojovky Brno.

„Pokud by Líšeň soutěž vyhrála, samozřejmě jí město Brno poskytne zázemí na Srbské,“ napsal na Twitter náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Mohla by tak nastat, použijme slovo záložníka Málka, šílená situace. Líšeň by válela v první lize na stadionu Zbrojovky. A ta by na něm hrála druhou ligu. K ní nemá daleko, mezi elitou ztrácí na nesestupové místo čtyři body…