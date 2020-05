Brankářská jednička Radim Ottmar se mezi tyče po koronavirové pauze moc těší. ,,Je to dobrá volba. Nebude to úplně procházka, ale zase se nejedná o top tým, který by nám mohl naložit. Zkrátka ideální test.“

Zápasová pauza trvala téměř sedmdesát dní. Jaká jsou očekávání od první přípravy po tak dlouhé době?

Měla by tam být vidět hlavně chuť do zápasu, kterou tréninkem nenahradíte. Neočekávám extra výkon, ale hlavně nasazení.

Absolvujete jen dva přípravné duely. Není to málo?

Myslím, že ne. Nikdo teď pořádně neví, jak se ideálně na množství utkání nachystat. Uvidíme až v samotné soutěži. Rytmus víkend - středa bude zběsilý.

Spoluhráče máte možnost sledovat při tréninku. Poslouchá je míč?

S balonem jsme od začátku, co nás pustili na hřiště. Tam problém nevidím. Spíše půjde o to sehrát se na velkém hřišti a zažít si automatismy.

Absolvujete de facto druhou přípravu na jarní část. Je to psychicky náročné?

Bylo to náročné hlavně z důvodu, že člověk nevěděl, co bude. Celá situace kolem fotbalu byla složitá. Udržovali jsme se individuálně s vírou, že se to vrátí do normálních kolejí.

Co vy osobně, jak se cítíte? Dostáváte zabrat?

Cítím se fajn. Neděláme nic, na co bych nebyl připravený. Únavu zatím nepociťuju.

Byl jste v dobré kondici, když se uvolnila opatření a mohli jste začít trénovat?

Troufám si říct, že jo. Doma jsem měl moře času, tak jsem hodně cvičil.

Co jste preferoval v izolaci? U gólmanů jsou cvičení specifičtější, ne?

Měli jsme nakombinovaný tréninkový plán. Hodně jsem se zaměřil na sílu, která mi pomáhá, abych lépe předcházel zraněním. I díky tomu nebyl přechod do dynamiky složitý.

Ligová fotbalové asociace rozhodla o dohrání nejvyšších soutěží v úterý. Byl jste přesvědčen, že nenastane varianta s odpískáním sezony?

Šlo to v takových vlnách. Od začátku jsem doufal, že se liga dohraje. Pak ale zase přišla zpráva, která vás nahlodala a nutila přemýšlet o opaku. Naštěstí platí první varianta. Jsme za to rádi.

Bude se hrát bez diváků. Může tahle zvláštnost ovlivnit vývoj soutěže?

Bude to specifické. Těžko říct. My zase na úplný kontakt s divákem nejsme ze Všesportovního stadionu zvyklí. (usmívá se) Venku by nám tohle mohlo pomoci.