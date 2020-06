Je Brno tak silné jak napovídá statistika?

To bych nechtěl hodnotit. Mají svou kvalitu, jsou druzí. My se je budeme snažit zastavit a přiblížit se jim.

Naposledy jste doma zničili ambiciózní Žižkov. Vlétnete i na Zbrojovku?

Záleží, co vám soupeř dovolí. Vlétnout se dá na každého. Návod jak uspět tady je. Důležitou roli hraje i první gól. Ten zpravidla určí ráz utkání. Kdybychom ho dali s Vyšehradem, neprohráli bychom.

Byl při rozboru tohoto nepovedeného duelu hukot v kabině?

Rozebrali jsme to. Ukázali si, co bylo špatně a co změnit v souvislosti s dalším zápasem. Snad to přinese ovoce.

Čím si vysvětlujete kolísavost výkonů z poslední doby?

Já bych to zase tak hrozně neviděl. Prohráli jsme po osmi zápasech. Jasně. Někdy nemáte svůj den, výkon může být horší. Stává se to. Takový je fotbal. Koukáme se dopředu, snažíme se myslet pozitivně.

Na podzim Brno rozhodlo krátce před koncem, zvítězilo 2:1. Může být tenhle zápas v lecčems poučný?

Bylo to vyrovnané. Srovnali jsme z penalty a mysleli si, že to dohrajeme do remízy. No a přišla neuhlídaná standardka. Brno z ní umí udeřit, stejně jako my.

Stále usilujete o třetí barážovou příčku. Svým způsobem budete ale hrát i za sousední Pardubice. Pokud Brnu nějaké body seberete, nahrajete jim k přímému postupu. Není to trochu paradox?

Úsměvné to je. My ale na ostatní nekoukáme, chceme vyhrát každý zápas. Ve vyrovnané tabulce rozhoduje každý bod. Úspěch by znamenal i zvýšené sebevědomí právě před derby v Pardubicích.