Mamka byla atletka, běžkyně. Po ní zdědil velmi dobrý pohyb, akčnost. Táta zase fotbalista – a to šikovný, v mládí kopal za Hradec dorosteneckou ligu.

Denny Samko už vyskočil výš. A mohl by dál růst, jak ukázal ve čtvrtek navečer na promoklém trávníku stadionu v Malšovicích v zápase 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Je pracovitý, to je základ. A fajn kluk,“ říká Roman Čáp, spolumajitel klubu z Náchoda, jehož je Samko odchovancem. Mladíka poznal, vedl ho v přípravce, než v devíti letech odešel jako talent do Hradce Králové.

„Denny má výborný pohyb a vedení míče,“ doplní.

Přesně to záložník potvrdil proti Brnu. Votroci byli dlouho druzí, soupeř vládl a vedl. Jenže minutu před koncem si střídající mladík sebral balon, vyrazil z levé strany do středu, udělal perfektní kličku a ještě lepší ranou vyrovnal.

Byl to možná nejhezčí hradecký gól v sezoně.

„Denny má přesně ty schopnosti, které ukázal při gólu. Dovede si najít prostor mezi řadami, navedení míče na střelu, má dobré zakončení,“ chválil hradecký asistent Ondřej Prášil. „Bylo to krásné,“ dodal.

„Sedlo mi to. Jsem šťastnej, že jsem pomohl týmu,“ směje se se zachránce bodu.

Exkluzivní gól byl vlastně jen vyústěním nedávných měsíců a dnů. Samko naskočil do posledních tří druholigových mačů. Pokaždé na pár minut, ani jednou však nezapadl. Ukázal drzost, chytrost, naději.

„Zvykám si od prvního zápasu. Nervózní jsem byl jen při něm. Pak to ze mě opadlo,“ připomíná vysokou výhru 5:0 nad Žižkovem v minulém týdnu.

Je to vidět, nakonec jde o logický posun. Samko se před sezonou posunul z dorostu do béčka ve třetí lize. Za podzim zvládl pět branek ve čtrnácti utkáních, byl stěžejním článkem sestavy. V zimě začal trénovat s prvním týmem, po koronavirové pauze už se v něm usadil.

„Mezi třetí a druhou ligou je trochu skok v rychlosti. Člověk musí hlavně rychleji přemýšlet, být o krok napřed,“ poznává.

Zatím to zvládá.

Nejtěžší sok = zlatý bod



Trenér Zdenko Frťala si v televizním rozhovoru odfrkl: „Zlatej bod.“ Zlatá slova…



Hradečtí fotbalisté byli v domácím zápase 24. kola druhé ligy s Brnem horší. Dlouho prohrávali, nakonec je zachránila nemohoucnost hostů v koncovce a exportní branka mladíka Dennyho Samka.



„Byl to nejtěžší soupeř, kterého jsem s Hradce potkal,“ přiznal zkušený záložník Jakub Rada. „Ano, nejkvalitnější.Mělo to prvoligové parametry. Ale zase se ukázalo, že se náš tým nevzdává a bojuje do poslední chvíle. Bod je odměna,“ navázal asistent Ondřej Prášil.



Pro Votroky však těžká jízda Brnem nekončí.V pondělí hrají derby na hřišti lídra, v Pardubicích. „Čekám podobný zápas. Zase s naším bodovým ziskem,“ vzkázal rivalovi Rada.