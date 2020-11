Na hrozném stadionu se mohou dít i velké věci. Poslední víkend budiž důkazem. Fotbalový Hradec porazil doma Ústí nad Labem jasně 5:1.

„Zvládli jsme to dokonale, co se týče záměrů, s nímž jsme do toho šli,“ pochvaloval si kouč Zdenko Frťala.

Nešlo rozhodně o jednoduchý mač. Ústí přivezlo do Hradce tým schopný konkurovat domácím. Jenže ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE je Hradec (zatím) neporazitelný. Proti Ústí zapsal šestou výhru v osmi utkáních. Jen dvakrát remizoval.

„Chtěli jsme trošku odskočit. Takové mečboly jsme v minulé sezoně neproměnili,“ řekl útočník Erik Prekop. On sám měl na výhře nad Ústím nad Labem klíčovou zásluhu. Dal dvě branky, ta první byla ukázková. Obral soupeře o míč a trefil horní roh brány. Druhá dotvořila skóre hezkého sobotního odpoledne.

Ale pozor, jeden zádrhel se našel. Hosté snížili na 1:2. „Kdybychom poté znovu inkasovali, nevím, co by se dělo,“ přiznal Frťala.

Nestalo se. Votroci byli vládci na hřišti. Zahráli svůj nejlepší duel během podzimu, to je nepochybné.

Už ve středu hraje jeho tým v Blansku.

8. KOLO: Hradec Králové – Ústí nad Labem 5:1

Fakta – branky: 22. a 76. Prekop, 47. Kateřiňák, 62. Záviška, 83. Samko – 55. Písačka. Rozhodčí: Dubravský – Kubr, Antoníček. ŽK: 3:3. Hráno bez diváků.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Donát, Král (88. Leibl), Urma – Soukeník, Kodeš – Záviška, Kateřiňák (77. Samko), Vlkanova (88. Novotný) – Prekop (85. Šípek).

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Hudec, Brak, Bílek, Peterka – Písačka (77. Chodora), Prošek, Bazal (77. Cantin), Emmer (66. Miskovič) – Čičovský (66. Koubek), Kušej.



Další výsledky: Chrudim - Prostějov 1:2, Jihlava – Blansko 1:4, Táborsko – Varnsdorf 1:2, Vyšehrad – Třinec 0:2, Viktoria Žižkov – Líšeň 3:1, Vlašim – Dukla Praha 1:0.



Tabulka:

1. Hradec Králové 8 6 2 0 16:6 20

2. V. Žižkov 8 5 0 3 14:9 15

3. Prostějov 8 4 3 1 12:7 15

4. Líšeň 8 4 3 1 14:10 15

5. Ústí nad Labem 8 4 2 2 13:13 14

6. Vlašim 8 3 2 3 14:12 11

7. Dukla Praha 8 2 4 2 13:10 10

8. Chrudim 8 3 1 4 9:7 10

9. Varnsdorf 8 2 4 2 7:9 10

10. Blansko 8 2 3 3 11:13 9

11. Jihlava 8 2 2 4 16:17 8

12. Táborsko 8 2 2 4 8:10 8

13. Třinec 8 2 1 5 11:17 7

14. Vyšehrad 8 0 1 7 1:19 1

Ottmar: Nepřemýšlej nad neúspěchy

Zdroj: Fanta MichalVrátil se do brány. Při zdravotních potížích Patrika Vízka, který odchytal stoprocentní počet minut ve druhé lize, přišla řada na Radima Ottmara, dnes už legendu hradeckého fobalu. Proti Ústí nad Labem se gólman předvedl slušným výkonem, přispěl k druholigové výhře 5:1 a upevnění si prvního místa v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Zvládli jsme to velice dobře. Ústí bylo dobré na balonu, ale my jsme jim vyzobávali jejich kombinaci,“ popisoval brankář zápas, který skončil pro Votroky velmi výraznou výhrou.

Ottmar k tomu také přispěl. Přitom přes týden úplně netušil, že půjde do brány. Od začátku sezony dostává příležitost Vízek, ve druhé lize odchytal vše - a velmi dobře.

„Čekalo se až do posledního dne. Já jsem radši, když vím dřív, že půjdu chytat, ale nedalo se nic dělat,“ pronesl Ottmar.

Nyní se uvidí, zda bude mezi třemi tyčemi pokračovat. Záleží na Vízkově stavu. Každopádně Ottmara (i jeho spoluhráče) čeká velmi zajímavá cesta. V příštích dvou týdnech sehrají čtyři utkání.

„Nemůžeme přemýšlet nad neúspěchy ani úspěchy,“ nakázal Ottmar. Zvládne to Hradec?