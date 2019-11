Zimní pauza je tady. „Myslím, že si dovolenou zasloužíme,“ usmál se Ondřej Prášil, asistent Zdenka Frťaly, hlavního trenéra fotbalového Hradce.

Rezultát posledního duelu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE jeho slova podporuje. Votroci v 16. kole druhé nejvyšší soutěže vyhráli na hřišti silné Dukly 2:1.

„Vybrakovali jsme to tady,“ pochvaloval si Prášil.

Ano, bylo to tak. Votroci byli na Dukle výborní. Vládli hned od úvodu zápasu, vedli už od druhé minuty. „Myslím, že sedmdesát minut to byl nejlepší výkon na podzim,“ pochvaloval si ofenzivní parádu tahoun Adam Vlkanova, autor druhé – tedy vítězné – branky.

Posledních dvacet minut bylo hektických, přes inkasovaný gól však tým o výhru nepřišel.

Meta zdolána

Díky tomu se Votroci vyšvihli na třicet bodů ze šestnácti utkání. To si ostatně stanovili jako svůj cíl pro první část ročníku.

Druhým je udržení takového postavení, které bude znamenat možnost posunout se na jaře do první trojky. I to se zdařilo, mužstvo je v tabulce páté, na první Pardubice ztrácí pět bodů, na druhou Jihlavu dva a na třetí Brno jeden.

Připomeňme: Vítěz postoupí do elitní soutěže přímo , druhý a třetí si zahraje baráž se čtrnáctým a patnáctým klubem první ligy.

„Myslím, že jsme podzim zvládli. Patříme k tomu lepšímu ve druhé lize,“ pronesl asistent Prášil.

„Za mě je lepší tahle pozice z pátého místa. Jsme kousíček za nimi, tlačíme je zezadu. Ti před námi musí víc,“ vykládal Vlkanova. „Pardubice mají náskok, jsou první, ale to není lehká situace. Mají za sebou čtyři týmy a myslím, že je přejedeme,“ doplnil.

Zda šlo o troufalá slova, ukáže jaro, které začne 8. března.

KOMENTÁŘ: Soupeři a jejich faktor X



Votroci mají našlápnuto, na jaře se pokusí urvat jedno z prvních tří míst druhé ligy. Zkrátka se pokusí o postup do elitní společnosti.



Fotbalový Hradec je po podzimu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pátý a ve druhé části ročníku má v plánu pod sebe zatlačit další dva týmy. Bude to však tuze tvrdá zkouška.



Proč? Protože před ním jsou čtyři týmy, které mají svůj faktor X.



První Pardubice jedou na vlně nadšení, již ještě rozbouřilo rozhodnutí o stavbě nového stadionu.



Druhou Jihlavu žene pocit křivdy, který zažila v na jaře v baráži s Karvinou. Rozhodčí zařízli Vysočinu nechutně, to se nezapomíná.



Třetí Brno má nového trenéra, který přinesl euforii a entuziasmus, navíc je na tom ekonomicky dobře, což demonstruje angažování reprezentanta Ondřeje Vaňka.



Čtvrtá Dukla – je prostě Dukla, klub z nejslavnějších.



Proto Hradec musí rovněž najít nějakou tu přidanou hodnotu. Pak bude úspěšný.