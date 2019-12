Jako ve škole: Jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Regionální Deník tradičně známkuje fotbalisty Hradce Králové hrající druhou nejvyšší soutěž.

V týmu vynikla čtveřice tahounů: brankář Radim Ottmar, kapitán Jakub Martinec, produktivní záložník Adam Vlkanova a válečník Kristian Zbrožek.

Brankáři

RADIM OTTMAR 1

Pan Nezničitelný. Ročník začal jako dvojka, ve čtvrtém kole byl zpátky. A bezchybný. Matador jde proti času, opět byl zásadní postavou mančaftu, jeho tváří.

PATRIK VÍZEK 2 –

Do sezony šel jako jednička. Dočkal se. Jenže odnesl nedobrý začátek soutěže, Votroci ve třech zápasech ani jednou nevyhráli. Proto šel Vízek na lavičku. Oproti Ottmarovi mu chybí (logicky) zkušenosti a lepší kopací technika. Budoucnost má.

Obránci

OTTO URMA 2

Produktivní zadák. Dva góly, dvě asistence, to je slušná porce. Občas nezahrál (například s Duklu), většinou však velmi slušný.

JAN KVÍDA 3 –

Jeho klasika. Bojovnost, zaujetí, ale bez nadstavby v podobě rozehrávky, fotbalovosti. Zle se mu nevydařil zápas v Ústí nad Labem.

JAKUB MARTINEC 1

Velké kluby shánějí stopery. Rozhodně koukají i do Hradce. Martinec, jenž se stal v jedenadvaceti kapitánem, má mnohé, co potřebují. Navíc dal tři góly.

FRANTIŠEK ČECH 2

Minulou sezonu strávil na „převýchově“ v třetiligovém Ústí nad Orlicí. Pomohlo mu to. V létě se vrátil jako neznámá, ale nakonec se prosadil. Udělal dobře, že přijal přesun ze stopera na kraj obrany.

MILOŠ KOPEČNÝ 4

Ze Zlína přišel se zkušenostmi z Evropské ligy. V Hradci však nemůže proniknout do základní sestavy. Už to je na pováženou. Na podzim zkolaboval v Líšni, naopak na konci půlsezony se začal více prosazovat.

MICHAL LEIBL 2

Velkou část podzimu absentoval kvůli zranění. Jenže když se vrátil, tak se ukázalo, že jako stoper vedle Martince našel své místo.

Záložníci

KRISTIAN ZBROŽEK 1 –

Pochyby byly na místě. Proč Hradec kupuje devětadvacetiletého chlapa z Varnsdorfu? Zbrožek je rozehnal. Stal se duší mančaftu, hlavním bojovníkem. Proč má minus? Protože ve středu obrany, odkud se přesunul do zálohy, nebyl tak výrazný. Ale jinak parádní posila.

ADAM VLKANOVA 1

Co chcete víc? Patnáct zápasů, sedm gólů, devět asistencí. Vlkanova je eso Hradce, rád by se vyšvihl už v zimě do první ligy. Zaplatí ho někdo?

ROBERT JUKL 3 –

Kometa minulého podzimu šla dolů. Zdá se, že má problémy se sebevědomím. Při hře se schovával, nevzal na sebe odpovědnost. Ale pozor, je mu jen jedenadvacet, pořád je velkou budoucností Hradce.

CHRISTIAN FRÝDEK 3 –

Ten chlapec umí, jenže ukázal nemnoho. Host ze Sparty zahrál párkrát dobře, jindy propadl. Pak se zranil. Nahrál však na šest gólů, standardky kope brilantně.

FAHRUDIN DJURDJEVIĆ 4

Sakra, co s ním je? Inteligentní kluk, výborný hráč naprosto zapadl. Jen jednou se urval, k demolici Varnsdorfu, odkud přišel, přispěl třemi góly. To je málo.

DAVID DOLEŽAL 2

Kdo čekal, že se předvede? A on to zvládl. V devatenácti letech ukázal, že může kopat druhou ligu. Příslib.

DANIEL PROCHÁZKA 4 –

Najde někdo rozumný důvod, proč ho Hradec z Ústí nad Labem, kde byl na hraně základní sestavy, kupoval? Těžko. Podzim to potvrdil.

MILAN ČERNÝ 3

Jára Cimrman napsal hru Záskok. Podobně fungoval také zkušený záložník. Elegantní hráč odkopal pouze 315 minut, to je pro bývalého reprezentanta málo. Jeho budoucnost je v mracích.

DOMINIK SOUKENÍK 2

Postupně se prosazuje, roste. Dal jeden gól na dva nahrál, na defenzivního záložníka slušná bilance.

Útočníci

ERIK PREKOP 2 –

Jeho pohyb i přístup jsou ukázkové. Například na Dukla hrál perfektně. Chybí jen jedna věc, více gólů. Ve třinácti duelech dal tři.

JAKUB ŠÍPEK 2 –

Podobná charakteristika jako u Prekopa, rovněž Šípek potřebuje vylepšit produktivitu. Jinak fanoušci budou dále vzpomínat na Jana Pázlera, který sice tolik nepracoval, ale byl schopný nasázet dvacet branek.

FILIP FIRBACHER 3

Dal jeden gól, v sedmnácti to jde. Ale od generačního talentu se čeká víc, tak to prostě je. Firbacher válí v reprezentaci do devatenácti let, je to extranaděje. Jaro ukáže.

NEHODNOCENI: Jiří Kateřiňák - minulou zimu přišel jako vysněná posila z Mladé Boleslavi, ale zatím se nemohl ukázat. Za podzim odehrál vinou zranění jen 78 minut.