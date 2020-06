/FOTO/ Měl dvě obří šance, ani jednou však nepotvrdil vítězství Hradce Králové nad Vlašimí ve 26. kole druhé fotbalové ligy. Nakonec to nevadilo, Votroci vyhráli 1:0. Mladík Filip Firbacher byl poté velmi sebekrtitický. A také ukázal, že je pověrčivý.

Filip Firbacher. | Foto: FC Hradec Králové

„Nevím, co říct, to musím dávat. Jsem zklamanej. Na tréninku to dám desetkrát z deseti. Nerozumím tomu,“ bědoval.