Jako den a noc. Místo herní pohody, jež se měla projevit po brilantním představení se Žižkovem (5:0), přišel pro hradecké fotbalisty po duelu s Vyšehradem nečekaný pád z hrušky dolů. A pořádně tvrdý. Na Strahově prohráli se soupeřem z druhé poloviny tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 0:2 a opět si komplikují boj o třetí příčku zaručující barážový boj o nejvyšší soutěž.

Špatný výkon si trenér Zdenko Frťala jen těžko vysvětloval. ,,První poločas byl z naší strany slabý. Ve druhém jsme sice byli aktivnější, ale tlak byl pouze platonický.“

Co se stalo? ,,Vpředu jsme neudrželi míč a nebyli si schopni připravit nějakou střeleckou pozici. Jedinou chybu v obranné fázi soupeř potrestal gólem do šatny. Podruhé jsme inkasovali v závěru z protiútoku. Byl to hřebík do rakve. Situace, které jsme řešili výborně se Žižkovem, jsme tentokrát nezvládali,“ poznamenal Frťala.

Nevyrovnanost výkonů je alarmující. Votroci by zápasy s podobnými protivníky zvládat měli. ,,Je to problém,“ přiznává kouč. ,,U některých hráčů se to opakuje. Proto taky působí ve druhé lize. Málo věří ve své síly, ve své schopnosti. Jeden den zahrají skvěle, za další dva je nepoznáváte,“ mrzí hradeckého lodivoda.

Všechno špatně…

Zlé pocity neskrýval brankář Radim Ottmar. ,,Ten výsledek mě štve hodně. Byli jsme v takové hektice, že musíme vést po dvaceti minutách 3:0. Místo koncentrace na hru jsme po sobě pořvávali. Na konci poločasu jsme u lajny nepřerušili hru a oni nám z jednoho brejku dali gól. Prostě všechno špatně,“ nebral si servítky. Hradec nebyl v zápase prakticky vůbec nebezpečný. ,,Oni si pak zákonitě zalezli. My jsme jen obléhali velké vápno, nakopávali standardky, ale nic nám tam nespadlo,“ kostatoval lakonicky.

Z nepříjemného šoku se jeho parta musí oklepat co nejrychleji. Ve čtvrtek přijede druhé Brno, v pondělí je na pořadu ostře sledované derby s lídrem F:NL v Pardubicích…

KOMENTÁŘ: Votroci zahaleni do průměru



Rozdíloví hráči či osobnosti. Každý trenér si jich považuje. Jsou schopni sami udělat zápas, nabudit ostatní, když se nedaří. Zákonitě jsou velmi cenění. Pokud chcete něco uhrát, musíte je mít. Zde se skrývá zásadní problém fotbalistů Hradce Králové. Scházejí lídři. Kolísavost výkonů je abnormální. Jednou tým září, podruhé se pomalu nedostane k ohrožení soupeřovy branky. Kromě Vlkanovy nadstandardní schopnosti nikdo nevykazuje. Vše je zahaleno do průměru. Respekt ze jména slavného klubu mizí. I proto si na Hradec směle vyšlápnou Třinec, Chrudim či Vyšehrad. A to zvykem nebývalo…