„V prvním poločase jsme byli dominantní, jenže pak se to zkomplikovalo,“ prohodil kapitán Adam Vlkanova. Nakonec Votroci ve Varnsdorfu zvítězili 2:1, museli však překonat zlé chvíle.

„Měli jsme to ve svých rukou. Ale vinou červené karty se karty úplně obrátily,“ doplnil obránce Jan Mejdr, pozdější hrdina.

Ano, Jukl první napomínání, jak se říká, proměnil. V 52. minutě už si to štrádoval po vyloučení do kabiny. Navíc o šest minut později domácí vyrovnali z pokutového kopu.

„My jsme museli začít bránit a do útoku jít z brejků,“ popisoval Mejdr. „Úplně už jsem nevěřil, že se to dá zvládnout,“ připustil malomyslnost Vlkanova, autor první branky.

I jemu bylo v tu chvíli jasné, jak tým může dojet na to, že v úvodní půli neproměnil další vypracované gólové příležitosti. „Po prvním poločase jsme mohli být ve vedení dva, tři nula. Ale červená karta a penalta nám vzaly vítr z plachet,“ přiznal trenér Zdenko Frťala.

Zlý úvod druhé části byl záporem utkání, naopak kladem se ukázalo to, jak se Hradečtí vypořádali s oslabením. Nakonec v něm nejen ubránili remízu, ale rozhodli. Trefil se Mejdr - a to ve svém prvním zápase za Hradec.

„Byla to taková šavlovačka,“ usmíval se. Obránce přišel na východ Čech v zimě ze Sokolova, v prvním utkání s Líšní nemohl nastoupit kvůli trestu za vyloučení, pak přišel koronavirus. Proto si počkal dlouhou dobu.

„Bylo to strašně těžké,“ říkal po výhře ve Varnsdorfu. „Ale povedlo se,“ ulevil si.

Další duel hraje Hradec v sobotu doma s Třincem.

Bek v útoku: Splnil, co měl



Sice to byl nečekaný tah, ale na druhou stranu se k němu schylovalo už v přípravě. Ve Varnsdorfu nastoupil ryzí střední obránce Jakub Martinec na hrotu útoku.



Fotbalovému Hradci pomohl k výhře 2:1 v prvním zápase obnovené sezony druhé ligy. „Nezklamal, splnil, co měl,“ glosoval výkon kouč Zdenko Frťala. A hned přihodil, že ho to nepřekvapilo: „Neměl jsem z toho strach já ani on. V mládežnických kategoriích to hrál.“



Martinec nakonec vydržel ve hře celý zápas - toť jasný důkaz slušného výkonu.