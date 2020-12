Sportovní stránka na podtrženou jedničku. Od statutárního ředitele MFK Chrudim Tomáše Linharta mířila k jeho hráčům slova chvály a důvody jsou jasné. Čtvrté místo čekal málokdo, nejvyššího šéf nevyjímaje. Podzimní část přesto nebyla jen růžová, Chrudim, stejně jako řada druholigových klubů, prochází těžkou finanční zkouškou a čeká na slíbenou podporu.

Před sezonou jste řekl, že to bude pro Chrudim nejtěžší sezona. Zatím se zdá, že je tomu přesně naopak…

Co se týče sportovní stránky, tak samozřejmě panuje maximální spokojenost. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že po podzimu budeme mít dvacet bodů, považoval bych ho za menšího blázna. Nám se podařilo složit kvalitní mančaft, který šlape na hřišti i v kabině. Po letní přípravě a prvním kole ve mně začala převládat panika, velmi nám pomohla reprezentační přestávka, daleko více nám to sedlo, tým se doplnilo, vzniklo konkurenční prostředí a začalo to šlapat, jak mělo. Velkou práci odvedl trenér Veselý, kterého si nesmírně vážím. Musím říct, že tým šlapal kustodem počínaje až po nejvyšší představitele konče.

Z boje o záchranu se rázem stává něco více příjemného…

Pořád to bude boj, nejsme zachránění, poslední kroky bývají nejtěžší. Ale rozhodně se nebudeme plácat po zádech, že se nám povede zachránit. Chceme jet dál a dosáhnout historického úspěchu pro klub i pro město Chrudim. Věřím, že zaujmeme širokou veřejnost, potencionální partnery a i vedení města.

Kde vlastně jsou limity chrudimského týmu?

Není to dlouho, co jsem to řešil právě s trenérem. Kde že má naše mužstvo strop. Já si myslím, že na stropě ještě stále nejsme. Máme hodně mladých fotbalistů, pro jarní část bychom chtěli provést minimum změn. Na tom jsem založil také jednání s trenérem a vyhodnotili jsme si to tak, že on i hráči mají mužstvu ještě co dát. Myslím si, že kluci mají stále na víc.

Počítáte pro jaro s návratem Ladislava Mužíka?

Je to moje zbožné přání. Pardubice trvaly při tvorbě smlouvy na tom, že si ho budou moci stáhnout do zimní přípravy, čehož využily. Nejsem tomu nakloněn, já bych byl rád, kdyby se Láďa vrátil, protože půlrok ve druhé lize by mu rozhodně neuškodil a on by se daleko více zviditelnil. Styl, který hrajeme, je mu i částečně přizpůsobený a já budu pracovat na tom, aby Láďa minimálně jaro u nás ještě odehrál. I tak ale musíme řešit alternativy, nemůžeme spát a spoléhat na to, že se k nám vrátí. Řešení máme s trenérem v hlavách, vše se ale bude odvíjet až od situace ohledně jeho návratu.

Ohrožuje povinné testování a neúčast fanoušků reálně existenci klubu?

Neúčast fanoušků na zápasech a finance, které jsme museli vynaložit kvůli covidové situaci, nás hodně zasáhly. Byli jsme klub s jednou z největších průměrných návštěv na utkáních, každý si dokáže spočítat, kolik nám bez fanoušků utíká financí. Jsem rád, že jsme přistoupili na testování, kdyby se předchozí sezona nedohrála, přišli bychom o partnery a plnění od LFA, a to by nás zasáhlo opravdu razantně. Přesto je situace nepříjemná. Nechci říct, že jsme jednou nohou pryč z druhé ligy, ale není to jednoduché a bude to boj.

Přislíbena je alespoň finanční pomoc od Národní sportovní agentury…

Byli jsme moc rádi, že byl vypsaný dotační titul od NSA. Je slíbeno, že do konce roku budou peníze vyplaceny, na což všechny kluby spoléhají. I díky tomu jsme dříve na testování a další opatření přistoupili. Teď mám informaci, že by to do konce roku přijít nemělo, což by znamenalo pro nás a řadu dalších klubů další obrovský problém.

Veřejně se mluvilo i o odchodu trenéra Jaroslava Veselého. Čím se vám ho podařilo v Chrudimi udržet?

Trenér byl hodně nakloněný k odchodu díky tomu, že dostal nabídky do lepších a ambicióznějších klubů, než je Chrudim. Oficiálně ho oslovil Žižkov, mě kontaktovala Mladá Boleslav. Jen málokterý člověk, který má ambice, by dokázal tu touhu potlačit. Jednání byla složitější, ale jsem rád, že k tomu trenér Veselý takto přistoupil. Má velkou budoucnost a myslím si, že i nadále nebude mít o nabídky nouze. Mám s ním kamarádský vztah, roli sehráli i hráči, kteří šli do Chrudimi jen kvůli němu, i ostatní má na své straně.

On sám v rozhovoru přiznal, že ho samotní hráči přemlouvali. Těší vás to?

Jistě, mám radost, když tým šlape pospolu. Máme to nastaveno tak, že si neházíme klacky pod nohy. Problémy se vyskytují, jak po stránce sportovní, tak i finanční. Samozřejmě chceme dosáhnout svých závazků, ale je to těžké, stane se, že se peníze zpozdí. Všem se omlouvám, ale doba je taková. Musíme být ohleduplní i v tomto směru.

Co byste přál fanouškům do nového roku?

Rozhodně bych chtěl všem popřát do dalšího kalendářního roku jen to nejlepší. Všichni si přejme, aby toto náročné období, kterým v současné době všichni procházíme, skončilo, my ho zvládli ve zdraví a zase se velmi brzy společně potkali na tribunách.