/FOTO/ V minulém kole na papírově slabšího soupeře nevyzráli. S Vyšehradem doma po spoustě zahozených šancí jen remizovali (0:0). I proto v neděli Votroci, aktuální lídr fotbalové FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, touží na hřišti Táborska po nápravě a splnění role favorita.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FC Slavoj Vyšehrad. | Foto: Deník/ Michal Fanta

,,Ta ztráta mrzí. Přesto cítíme sílu,“ pronesl brankář Patrik Vízek. Votroci odjedou na jih Čech s čistou hlavou, soupeře určitě nepodcení. Své kvality totiž má. ,,Vstup do soutěže jim nevyšel možná i kvůli přemotivovanosti, dostali dvakrát dvě červené karty. Proti nám nemají co ztratit, je to mladý, pohyblivý tým, který má svoji tvář,“ upozorňuje kouč Zdenko Frťala.