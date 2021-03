V Hradci Králové jste jako mladý působil. Jak se vám hrálo proti svému bývalému klubu?

Hradec byl velice nepříjemný soupeř. Naopak z naší strany to nebyl úplně ideální výkon. Ale postoupili jsme a to je hlavní. Jsme za to rádi.

Vstřelil jste hattrick a postoupili jste do čtvrtfinále poháru, takže jistě panuje spokojenost?

Samozřejmě, mám z toho radost. Nestává se to často, abych dal tři góly. A povedlo se nám postoupit. To je teď to hlavní a nejdůležitější.

Pojďme si rozebrat vaše góly. Při tom prvním jste předpokládám spíš centroval, ne? Hradecký obránce si míč srazil do sítě.

(úsměv) Jasně, byl to centr, mířený na zadní tyč. Měl jsem to trochu ve sluníčku, ani pořádně nevím, jak to propadlo do brány.

I ten druhý byl hodně šťastný, hlavičkoval jste do břevna a od zad gólmana se míč odrazil do sítě…

Máte pravdu, štěstí mi přálo. Trošku jsem se pousmál, tu hlavu jsem nechtěl úplně takhle trefil, takže jsem byl rád, když si to tam gólman srazil.

A ten třetí gól?

To byla hlavně práce Pišty Mihálika, skvěle to dával za stopery a právě do toho prostoru se já vždycky snažím nabíhat. Prošlo to hezky až ke mně.

Vyhráli jste potřetí v řadě. Nakopne vás to zdravě?

Myslí, že jo. ale musíme v tom pokračovat, jet dál na vítězné vlně.