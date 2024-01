„Samozřejmě zvažujeme odvolání a nejspíš tak učiníme, ale teď je všechno příliš čerstvé na to, abychom to nějak více mohli komentovat. Nezlobte se, více k tomu zatím nebudeme sdělovat,“ potvrdil Deníku Filipův otec Martin Firbacher, mj. mládežnický trenér a předseda třetiligového FK Chlumec nad Cidlinou.

Rozhodnutí etické komise ve věci s Filipem Firbacherem.Zdroj: se svolením FAČRO co přesně mělo jít? Podle etické komise slíbil Hladík Firbacherovi úplatek, aby zařídil ovlivnění zápasu ČFL mezi Rakovníkem a Motorletem Praha (0:1), který se hrál 2. října 2021. Hráči pražského celku to však nahlásili šéfovi klubu a policii. Utkání pískal nechvalně proslulý sudí Michal Paták, který v minulosti arbitroval i v nejvyšší soutěži.

Rodák z Chlumce nad Cidlinou dostal pokutu dvacet tisíc a zákaz činnosti na 30 měsíců. Pro Firbachera by to znamenalo (dočasný) konec nejen aktivního hraní, ale i pískání a trénování. Vedle toho, že někdejší mládežnický reprezentant byl považován za velkou hráčskou naději a v roce 2018 jej dokonce prestižní britský list The Guardian vybral mezi 60 největších talentů světa ročníku 2001, totiž byl a stále je brán i jako velmi perspektivní rozhodčí. Ovšem doposud upřednostňoval aktivní hraní na profesionální úrovni a s píšťalkou či praporkem se objevoval jen ve volném čase převážně na okresní úrovni v rámci OFS Hradec Králové.

Firbacher je brán za útočníka s velmi dobrým výběrem místa a čichem na góly, o čemž dobře vědí nejen v Hradci, ale i v Chrudimi, kde nedávno hostoval, a v probíhající sezoně také ve Varnsdorfu. Na severu Čech dal během podzimní části (21. října hrál naposledy) sedm branek. To ho řadí na páté místo v pořadí nejlepších kanonýrů aktuálního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Dvaadvacetiletý fotbalista byl i v zimní přípravě v kádru Varnsdorfu a odehrál za něj několik přípravných zápasů (dal 2 góly), ten poslední v úterý v rámci Tipsport ligy proti Teplicím.

„Počítáme s tím, že Filip u nás na devětadevadesát procent skončí. Naděje umírá poslední, bude se odvolávat, ale moc tomu nevěřím. Samozřejmě o tom musí rozhodnout pan Gabriel, šéf klubu. Ale bohužel to nedopadne dobře,“ pravil dnes dopoledne Miroslav Holeňák, kouč čtrnáctého týmu tabulky druhé nejvyšší soutěže. Později během pátečního dne s Firbacherem však Varnsdorf ukončil smlouvu.

„My jsme o té kauze víceméně nic nevěděli, byla čistě záležitostí Filipa a nás se to vůbec netýkalo. Komise rozhodla vysokým trestem a my se s tím musíme vypořádat. Na jaře nám samozřejmě bude chybět, dal sedm gólů. Do šancí se dostával v každém zápase, co nastoupil. Ale musíme si poradit i bez něj,“ pokrčil rameny Matěj Kubista, spoluhráč z Varnsdorfu.

A co na to FC Hradec Králové, jehož je Firbacher hráčem? „Až rozhodnutí nabyde právní moci, tak budeme postupovat podle profesionální smlouvy a všech sankcí, které v ní jsou,“ naznačil generální manažer klubu Richard Jukl možné dopady.