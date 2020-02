Za Votroky si kdysi pár měsíců zahrál, tehdy přišel jako hvězda se Sparty - s šesti mistrovskými tituly na kontě.

V neděli vedl Vítězslav Lavička proti Hradci Slask Wroclaw, čtvrtý tým polské ligy, kde působí. Ač je to vyhlášený fotbalový gentleman, jeho mužstvo nebylo vůči černobílým přívětivé, Hradečtí padli 1:5.

Odpovídá to rozdílu mezi špičkovým týmem Polska a jedním z nejlepších mužstev druhé české ligy?

Takový rozdíl tam není. Hradec se také prezentoval zajímavými situacemi, ale využil až tu penaltovou. Výsledek je trochu zkreslený. Hra nebyla taková.

Nejste až moc diplomatický?

Ne. Pro nás to byla důležitá příprava, poslední sparing před jarním startem Ekstraklasy. Musím připomenout, že Hradec je také v jiné fázi přípravy. Soupeř nás herně prověřil. Svým stylem i individuální kvalitou.

Kdo vás zaujal?

Například Adam Vlkanova a problémy nám dělal mohutný útočník Prekop.

Proč jste si vlastně Hradec vybrali? Pro něj je to dozajista čest hrát se Slaskem.

Chtěli jsme konfrontaci s týmem, který má kvalitu. Já beru Hradec jako klub patřící do nejvyšší soutěže. I vloni jsme hráli generálku s českým soupeřem, s Opavou. Navíc je to i trochu v rámci vztahů, bylo to kvitováno velmi pozitivně. Měli jsme společnou večeři, bylo to fajn. Myslím, že i pro Hradec šlo o prospěšný zápas.

V polské lize působí dva exhradečtí hráči - Petr Schwarz s Tomášem Petráškem v Čenstochové. Co říkáte na jejich výkony?

Rakow nemá stadion, tým sportovně předběhl město. Kluci dělají opravdu dobré jméno českému fotbalu. Patří mezi nosné hráče. Petr je tvůrce hry, Tomáš je lídr mančaftu. Je energický.

Fotbal v Polsku je na vzestupu. Vidíte to také tak?

Ano - a je škoda, že je v Česku brán s předsudky.

Votroci mění kapitána



V základní sestavě při nedělním přípravném duelu se Slaskem Wroclav byl sice Jakub Martinec, přesto něco nehrálo. Na levém rukávu neměl kapitánskou pásku.



Místo něj ji navlékl Adam Vlkanova. To je sice v přípravě obvyklé, ale většinou střídají stávající kapitány nováčci, aby zaplatili do týmové kasy poplatek za tuto poctu.



Vlkanova je jiný případ, ofenzivní tahoun, místní kluk (stejně jako Martinec), dá se říct největší hvězda mančaftu. Navíc zástupce kapitána.



Nakonec je to tak. Votroci, pátý tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, budou mít na jaře nového kapitána. Vlkanova převezme pásku od Martince.



„Je to rozhodnutí trenéra,“ glosoval krátce Zdenko Frťala, hlavní kouč mužstva.