Votroci budou toužit po nápravě, v Polsku padli vysoko 5:1. Kouč Zdenko Frťala zákonitě lamentoval nad špatnou defenzivou. ,,Každá pozice má dané úkoly, a ty je potřeba plnit. Na jeden zápas tam bylo velké množství individuálních i skupinových chyb,“ komentoval výsledkově nepovedené představení.

Od sobotního utkání si slibuje zlepšení. ,,Vědomě jsme si vybrali soupeře, který má minimálně stejnou kvalitu jako my. Dukla je pro mě jeden z hlavních favoritů na postup do ligy. Už nebudeme v takovém množství střídat o poločase. Chceme naše fanoušky potěšit co nejlepším výkonem,“ doplnil.