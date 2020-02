Po dvou soupeřích velkého jména, po Slasku Wroclav a Dukle Praha, čeká fotbalový Hradec příprava s týmem na nižší úrovni, s třetiligovým Vltavínem.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hraje se v sobotu od 12 hodin na umělé trávě v Malšovicích a tým chce napravit poslední prohry. „Musíme si to ukázat a bavit se o tom, protože chyby se opakují. Zdůrazňuju klukům, že když udělá chybu obránce, hrozí to gólem. Když ji udělá útočník nebo záložník, pořád se to dá napravit,“ řekl trenér Zdenko Frťala. „Dělali jsme ale takové chyby, u kterých gólu zabránit nešlo. Dětské chyby,“ dodal.