Deset měsíců léčil vyhřezlou plotýnku, podstoupil operaci a jeho návrat na trávník byl nejistý. Spekulovalo se i o konci kariéry. V sobotu se Jiří Kateřiňák , čtyřiadvacetiletý záložník druholigových fotbalistů Hradce Králové, dočkal zápasu. Na necelou půlhodinu naskočil do přípravného utkání s Líšní.

Kondici mám adekvátní, hlásí po návratu Jiří Kateřiňák. | Foto: fchk.cz/ Michal Petrák

„Bylo to super. Těšil jsem se. Těch pětadvacet minut bylo adekvátních,“ uvedl pro klubový web Kateřiňák po utkání ve Svitavách, kde Votroci uhráli s druholigovým soupeřem remízu 1:1. Celý zápas by Kateřiňák ještě nedal, pauza byla přece jen dlouhá. „Maximum by bylo tak šedesát, možná sedmdesát minut,“ doplnil technický středopolař.