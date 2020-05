Dvě třídy rozdílu, špičkový mančaft druhé ligy proti elitnímu týmu divize. Profíci proti amatérům. Rozdíl by měl být markantní, v zápase fotbalového Hradce proti Náchodu to však tak nebylo. Hosté uhráli solidní výsledek, padli 2:4.

„Prvních třicet minut bylo špatných, to by na Varnsdorf v prvním zápase rozhodně nestačilo,“ uznal trenér Zdenko Frťala. „Rozdíl by měl být větší, ale oni nejsou žádná ořezávátka,“ dodal obránce Jakub Martinec.

V prvním poločase opravdu nebylo znát, že jdou proti sobě soupeři, mezi nimiž je slušná propast. Votroci měli sice více šancí, ale Náchodští se drželi ve hře - a to i výsledkově. „Jsme spokojení. Myslím, že jsme ukázali kvalitu,“ řekl záložník Marek Brich.

Na dvě domácí branky dokázali pokaždé zareagovat. Skóre rozjel z penalty Jakub Rada, jeho sebevědomá střela do horního rohu připomněla, že má host z Bohemians na kontě i dva starty za národní mužstvo.

Jenže hosté srovnali, po obří chybě Kristiana Zbrožka, jehož malou domů brankář Radim Ottmar jen stěží vyrazil, skóroval Petr Šustek. V klidu…

„Děláme neuvěřitelné individuální chyby. Proč? Kdybychom to věděli, tak je neděláme,“ řekl Martinec.

Hradečtí odpověděli záhy, skvělou přihrávku Jakuba Šípka využil rutinérský kapitán Adam Vlkanova. Ani to neposlalo favorita do trháku, protože v poslední minutě první půle se hlavou trefil střídající Jan Pražák. Gólman Ottmar se pořádně po brance rozčiloval…

Druhá půle začala rychlou brankou, po exportní přihrávce Christiana Frýdka trefil prázdnou bránu Šípek. Votroci od té doby Náchod zamkli, přesto nebyli příliš nebezpeční.

Náchodskou obranu držel vysoký stoper Tomáš Kabeláč, výborně chytal zkušený František Baláž. Postupně se projevovala lepší fyzická kondice domácích, góly přesto nepadaly.

„Pak už jsme měli zápas pod kontrolou, ale nebyli jsme produktivní,“ hodnotil kouč Frťala.

Velké šance měl střídající David Doležal, nebezpečně hlavičkoval Martinec, který se z postu stopera přesunul do útoku. Gólmana ani jeden nepokořil. Až tři minuty před koncem se parádně trefil Fahrudin Djurdjević.

Hradec Králové - Náchod 4:2

Fakta - branky: 26. Rada z pen., 36. Vlkanova, 46. Šípek, 87. Djurdjević – 32. Šustek, 45. Pražák. Poločas: 2:2.

FC Hradec Králové: Ottmar (46. Vízek) – Zbrožek (64. Procházka), Martinec, Král, Mejdr (64. Čech)– Jukl, Rada (64. Soukeník) – Djurdjević, Vlkanova (64. Kateřiňák), Frýdek (64. Doležal) – Šípek (64. Donát). Trenér: Frťala.

