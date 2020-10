Začněme Holešem.

Strašně mu to přeju, zaslouží si to. Dal gól, jeho vzestup je raketový. Hraje ve středu zálohy, tady jsme si to nikdo nedokázali představit.

Petrášek debutoval v klidu, že?

My jsme to tady spolu všechno objížděli. Převýšov, Hlavice, vypracoval se neuvěřitelně. Má hrozné parametry, ale na stopera fantastické. Hrál poprvé, trošku mu chyběly automatismy, ale zvládl to v suchým triku.

Zato Koubek chyboval.

Byl to pro něj zápas blbec. Nic na něj nešlo, v té situaci chtěl pomoci. Byla to jeho chyba, neměl vybíhat, to je jasné. Ale zase kdyby mu tam nevlezl bek, tak to zbourá.