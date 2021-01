Po týdenním kondičním soustředění ve Špindlerově Mlýně se fotbalisté Hradce Králové vracejí k zápasům. A hned ten úterní s pražskou Duklou bude závěrečným soubojem o první místo ve skupině A v Tipsport lize. Votroci musejí zvítězit, Pražanům stačí remíza. Utkání se hraje v Horních Počernicích a začíná v 10.30 hodin. Duel přímým přenosem vysílá Nova Sport 1.

„Hráči určitě budou mít ještě těžší nohy,“ předpokládá po náročném týdnu trenér Zdenko Frťala.

S novými tvářemi

Zdroj: FCHKHradečtí fotbalisté na Duklu vyrazí i se dvěma zahraničními hráči, kteří se od pondělí snaží na testech zaujmout a získat místo v kádru. Prvním z nich je pětadvacetiletý černohorský obránce či záložník Miloš Vučić (snímek vpravo), který naposledy působil v Budućnosti Podgorica, klubu tamní první ligy.

Druhou tváří je mladý Nigerijec Seun Egbewole. Devatenáctiletý útočník dorazil z akademie v Lagosu.

„Oba určitě dostanou dost prostoru na to, aby nám ukázali, co v nich je,“ uvedl Frťala, který je sám zvědavý, co oba předvedou a zda si povedou lépe než mladík Rostislav Baďura z Olomouce a Polák Konrad Zaradny, kteří zkoušeli štěstí v Hradci hned zkraje ledna, ale místo v týmu si nevybojovali.

V klubu řeší i odchody. V jednání jsou hostování záložníka Daniela Procházky a útočníka Jakuba Šípka, který již odmítl nabídku Chrudimi, kde dříve už půl roku strávil.

Bez túry za postupem

Soustředění ve Špindlerově Mlýně, kam Votroci vyrazili už potřetí za sebou, si kouč Frťala pochvaloval.

„Splnili jsme záměry, se kterými jsme do Špindlu jeli. Jsem rád, že nebyly žádné vážnější zdravotní komplikace,“ uvedl.

„Přidali jsme na objemu aerobního tréninku, naběhali jsme toho víc než v dřívějších letech. Jen kvůli vládním opatřením jsme nemohli využít wellness,“ vrací se k uplynulému týdnu Frťala.

Ale s regenerací si Hradečtí poradili. „Vodu jsme museli oželet, ale kluci chodili na masáže k Aldovi (Kobrovi) a hodně odpočívali. Kdyby ale hráči nebyli unavení, bylo by to špatně,“ poukázal kouč.

Jen túru Zdenko Frťala mužstvu zakázal. „To bylo kvůli pověrčivosti. Dvakrát jsme na túře byli a dvakrát jsme nepostoupili, tak jsme chtěli něco změnit,“ rozesmál se Frťala. „Čas ukáže, jestli to zafunguje,“ dodal.

Votroci, kteří vedou tabulku druhé ligy, holt nechtějí v honbě za postupem podcenit ani maličkost.