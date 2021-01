Krátce po přestávce prohrávali už 3:1, přesto stihli rychle vyrovnat. S Tipsport ligou v Horních Počernicích se Votroci rozloučili plichtou (3:3), třetí ze tří zápasů.

Nutno podotknout, že blíže k vítězství měl tým z Julisky. Nejprve zabránil jistému gólu obranným zákrokem Leibl, v nastavení pak pohrdl tutovkou Šebrle.

Čím byl celkově zápas atraktivní?

Jistě. Pro televizního diváka hlavně počtem gólů. Ale i množstvím zajímavých akcí a kombinací.

Tu nejkrásnější předvedla Dukla ve 33. minutě, kdy sérii rychlých přihrávek přetavil ve vedení 2:1 Nigerijec Faleye. Stydět se nemusel ani Hradec. Střeleckou pohotovost prokázal v první půli Prekop, ve druhé zase Vlkanova. Velkým přínosem byl poločasový příchod Jiřího Kateřiňáka. Hru režíroval, dobře zahrával standardní situace. Ke všemu skvěle vymyslel druhý gól: z obránce Dukly udělal zasekávačkou diváka a přesnou přihrávkou vybídl Vlkanovu k zakončení.

,,Výsledek se nějak vyvíjel. Byly tam chyby, ale oceňuji, že jsme dvougólové manko smazali. Hodně dlouho nám scházela větší agresivita v soubojích. Zlepšilo se to až ve druhém poločase,“ konstatoval po utkání trenér Votroků Zdenko Frťala.

Hradec Králové - Dukla Praha 3:3

Fakta - branky: 26. Prekop, 51. a 57. Vlkanova – 28. Piroch, 33. Faleye, 50. Fábry. Rozhodčí: Švagr – Ježek, Hádek. Poločas: 1:2.

FC Hradec Králové: Mach (46. Dunda) – Vučić, Donát (58. Čech), Leibl, Novotný – Soukeník (58. Kejř), Kosař (46. Kateřiňák) – Záviška (58. Mahr), Vlkanova (58. Samko), Egbewole – Prekop (46. Vašulín).

FK Dukla Praha: Kinský – Souček, Piroch, Fišl – Ayong, Barac, Kovaľ, Doumbia, Studnička – Faleye, Fábry. Střídali: Ullman, Mentberger, Šebrle, Lauko.

Tipsport liga - tabulka skupiny A:

1. Dukla Praha 3 1 2 0 10:7 5

2. Sparta Praha B 3 1 1 1 6:7 4

3. Hradec Králové 3 0 3 0 6:6 3

4. Táborsko 3 0 2 1 5:7 2

Cizinci v akci. Jak si vedli?



Černohorec a Nigerijec. Hradec v úterním duelu testoval duo cizinců. Jak si vedli? Nepropadli, ale…

Miloš Vučič nastoupil na pravé straně obrany. Zdobila ho jednoduchost. Snažil se rovněž o náběhy.

Z jeho pojetí byla cítit zkušenost, přestože byl ve druhé půli v jistých situací nepřesný.

Seun Egbewole podporoval hlavně útočné snažení. Ukázal šikovnost na míči. Je rychlý. Umí se uvolnit.

Jen by potřeboval zpřesnit finální fázi.

,,Nebylo to od nich špatné. Uvidíme. Do pátku se musíme rozhodnout,“ poznamenal trenér Frťala.