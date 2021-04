„Jsme spokojeni. Zvládli jsme těžký zápas s jedním z aspirantů postupu a potvrdili to, co jsme nastavili v zápase s Jihlavou. Vyhráli jsme zaslouženě," uvedl Ondřej Prášil, asistent hlavního trenéra Zdenko Frťaly.

Hradečtí měli raketový nástup do zápasu. Již v úvodní minutě Vašulín sebral soupeři míč, jenže zakončení Petra Kodeše zastavila tyč. Gólovou radost spustil až po pěti minutách Michal Leibl, jenž při závaru před Švengrovou brankou dostal míč do sítě. Pro osmadvacetiletého obránce to byla první trefa v letošní sezoně. „Do každého zápasu jdeme s tím, abychom byli aktivní a tentokrát tam byla z naší strany i kvalita. Vycházelo nám to a kluci se do utkání velmi dobře dostali," chválil Prášil.

Po deseti minutách Žižkov přišel o zraněného Skopce, jehož nahradil exhradecký David Sixta a hru hostů rozhýbal. Jenže ne natolik, aby to zastavilo útočné rejdy domácích. Po půlhodině Jan Mejdr poslal přesný centr na Vašulína a domácí útočník zblízka zamířil do sítě. „Žižkov přijel sebevědomý, věřil si, že nám tady může sebrat body, ale my jsem mu to kvalitní a týmovou hrou nedovolili," řekl asistent.

Hradec byl na koni a po dalších pěti minutách udělal trosky ze žižkovské obrany opět Leibl a z další dorážky přidal svůj druhý zápis do statistik. Domácí kráčeli k vítězství, ale ještě před přestávkou naděje žižkovského celku posílili zahraniční hráči v jeho dresu. Rakušan Auer zahrál roh a konžský útočník Mashike Sukisa hlavičkou překonal brankáře Michala Reichla.

Po návratu z kabin ovšem Votroci snahy Viktorie rázně utnuli a podruhé v utkání u toho byl Vašulín. Vytáhlý střelec domácích, jenž se trefil počtvrté v sezoně, využil zaváhání obrany. „Tohle byl klíčový moment zápasu. Soupeři jsme odskočili na 4:1 a tahle branka potom určila i ráz druhého poločasu. Věřili jsme, že utkání už zvládneme," poukázal Ondřej Prášil.

Vašulín mohl zapsat i hattrick, ale žádná z jeho dalších akcí gólem neskončila. Naopak zazlobil opět Žižkov, Mulemeho ještě Reichl vychytal, jenže následně hradecký brankář ve vápně fauloval Ahamadu a nařízený pokutový kop proměnil čtvrthodiny před koncem zápasu Súkenník, další bývalý hradecký fotbalista v dresu hostů. Ve zbytku zápasu Votroci už komplikace nepřipustili. Místy se zápasu stal boj, vzplály i emoce, ale na výhře domácích to už nic nezměnilo.

FC Hradec Králové – FK Viktoria Žižkov 4:2 (3:1). Branky: 6. a 40. Leibl, 30. a 48. Vašulín – 42. Mashike Sukisa, 74. z pen. Súkenník. Rozhodčí: Franěk – Hock, Leška. ŽK: Vlkanova – Bazal, Súkenník, Opluštil, Batioja. Bez diváků.

Hradec Králové: Reichl – Mejdr, Donát, Leibl (90. Král), Urma – Kodeš, Rada (90. Soukeník) – Prekop, Dvořák, Vlkanova (87. Záviška) – Vašulín (71. Kateřiňák). Trenér: Z. Frťala.

V. Žižkov: Švenger – Urbanec, Opluštil, Hušek, Auer – Súkenník, Skopec (11. Sixta), Batioja, Bazal (46. Nabijev) – Mashike Sukisa (59. Ahamada), Muleme (75. Diviš). Trenér: D. Oulehla.