Jenže podobné zápasy bývají nejtěžší.

Pro zkušenost Votroci nemusejí chodit daleko. Na podzim s pražským celkem přes řadu šancí doma jen remizovali 0:0 a loni na jaře na stadionu na Strahově, jenž je přechodným domovem Vyšehradu, dokonce prohráli 0:2.

Sobotní duel začíná na strahovském stánku v 16.30 hodin. Ve fotogalerii si připoměňte vzájemný duel ze září 2020.

Plný kádr a jubileum

Do zápasu s „otloukánkem“, jenž ze 16 zápasů pouze jednou vyhrál a dvakrát remizoval, jdou hradečtí fotbalisté v roli velkého favorita. Navíc je posílily nejen předchozí výhry, ale také skutečnost, že už snad definitivně setřásli následky covidu, po němž řada hráčů i trenér Zdenko Frťala museli do karantény.

„Myslím si, že už máme čistý stůl. Neřešíme dozvuky těchto problémů. Téměř všichni hráči jsou stoprocentní,“ přikyvuje Frťala, který už zase může vybírat z plného kádru.

Jenže ani to nemusí stačit na výhru. Sám Frťala si to uvědomuje: Ví, že dnešní duel je zrádný, byť Slavoj dal v soutěži jen osm branek.

„Vyšehrad byl letos v každém utkání na jaře herně lepší, jen nebyl odměněný výsledkově. Podcenění nepřichází v úvahu. V zápase bude důležitý první gól,“ zdůraznil kouč. „Jsou tam, kde jsou, to nás ale nemůže zajímat. Musíme se soustředit na to, co nás dovedlo k úspěchu ve dvou předchozích utkáních, ke zodpovědnému a organizovanému výkonu,“ nabádá Zdenko Frťala, který by si také nerad pokazil i své malé jubileum.

Na lavičku Hradce se v ligovém duelu postaví k zápasu s číslem 75 a dotáhne se v pořadí na čtvrtého Petra Uličného.

„Těší mě to,“ říká Frťala, ale hned s úsměvem dodává: „Trenérská pozice je stabilní jen díky hráčům. Budu se snažit, abych minimálně tuhle sezonu v Hradci dotrénoval.“