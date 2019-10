Když na konci jara 2017 skončily Pardubice v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY před Hradcem, vypadalo to jako výjimka. Vždyť se tato situace udála teprve potřetí od roku 1976.

Ve východních Čechách zkrátka léta platilo: Pardubice, to je hokej, Hradec rovná se fotbal.

Jenže nyní se, jak se zpívá v jedné písni, časy mění.

V hokeji je to zřejmé už několik sezon. Hradec je výsledkově úspěšnější, finančně zajištěnější.

Jak je to ve fotbale? Pohled na aktuální tabulku druhé ligy je jednoznačný. Pardubice válí, před velkým derby, které v sobotu začíná v Hradci v netradiční (ale televizní) čas 13.10, jsou první. Na čtvrté Votroky mají náskok osm bodů.

Citlivé téma

To je pořádný příkop, vždyť je odehráno pouhých deset utkání. Při otrockém přepočtu by stejné výsledky, jaké týmy zapsaly v první třetině sezony, znamenaly obří odstup čtyřiadvaceti bodů.

Takový rozdíl mezi kluby (ani samotnými mužstvy) není, ale je jasné, že poměry na východě Čech procházejí přerodem.

A to není pro Votroky příliš příjemné. „Víme, že je to pro fanoušky citlivé téma,“ přiznal i na jaře 2017, kdy Hradečtí skončila za rivalem, výkonný ředitel klubu Jiří Sabou.

Hlavním důvodem, proč to tak je, je pardubický vzestup. Hradec si – plus minus – drží stále stejnou úroveň v lepší společnosti druhé ligy, odkud se občas vyhoupne do nejvyšší soutěže.

To Pardubice se do stejných sfér dostaly až v posledních letech. Klíčové jméno pro jejich rozmach je trenér Jiří Krejčí. Ten sice není oficiálně vedený jako první kouč, protože nemá profesionální licenci, ale je hlavním hybatelem změn.

Především je u mužstva šest roků, tím pádem ho konsolidoval a postavil k obrazu svému. To v Hradci se za tu dobu vystřídali čtyři: Luboš Prokopec, Bohuslav Pilný, Karel Havlíček a Zdenko Frťala. To je rozdíl.

První mužstvo je nejviditelnější, ale jsou tady i další indicie o východočeském přerodu.

Stadionová deprese

Samozřejmě, je to stadion. Oba mančafty hrají na nevzhledné ruině, oba toužebně doufají v novou arénu. Ještě před čtrnácti dny měl lepší výhled Hradec.

„Jsme o krok za ním,“ přiznal v tu chvíli mluvčí pardubického klubu Radek Klier.

Jenže v Hradci byl zrušen tendr na zhotovitele stavby a klub spadl do deprese. V tuto chvíli jsou na tom Pardubice lépe, řeší s politiky právě vypsání výběrového řízení. Dalším důležitým faktorem je mládež. Tady roky platilo: Hradec je tak o sto světelných let dál.

Ano, stále se může pyšnit velmi dobrou výchovou, jenže Pardubicím pomohl vznik regionální akademie v roce 2016, která je přímo navázaná na klub, a tak i pro něj je velmi vítanou pomocí roční dotace (pro akademii) 7 milionů od fotbalové asociace plus další finance od kraje.

To vše Pardubice nakoplo. Proto se fotbalové síly ve východních Čechách (minimálně) vyrovnaly.