Oslaví postup, splní misi a rozloučí se. Trenér Zdenko Frťala s největší pravděpodobností fotbalisty Hradce Králové v první lize nepovede. Padesátiletý kouč se má vrátit do Teplic, kde žije, kde je jeho současný domov. Rodinné důvody jsou tím impulsem a s tím spojené každodenní cestování. Severočeský klub také rodákovi z Nitry nabídl místo šéftrenéra mládežnické akademie a vypadá to, že si obě strany plácnou. Frťala totiž v Hradci neprodloužil smlouvu, která mu po třech letech vyprší.

Zdenko Frťala | Foto: Deník/Michal Fanta

Čeká se prý jen na to, až Votroci stvrdí návrat mezi elitu, aby se věci daly do pohybu. To se může stát už v sobotu, kdy Východočeši hrají doma s Duklou Praha. Pokud nedají razítko teď, bude to jen otázka několika příštích dnů. Hradečtí válcují druhou ligu, nyní drží sérii devíti vítězství v řadě a tabulku vedou s náskokem deseti bodů před Líšní. Do konce druhé ligy přitom chybí už jen čtyři kola.