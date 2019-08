Dlouholetá jednička je zpátky v bráně. Radim Ottmar pomohl ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Hradci k osmigólové smršti proti Varnsdorfu, v sestavě byl matador poprvé v ročníku.

„Před sezonou jsem řekl brankářům, že máme dvě jedničky,“ vysvětluje trenér Zdenko Frťala, proč udělal změnu na klíčovém postu, i když Patrik Vízek v prvních třech kolech rozhodně nepropadl.

Měl to být šok pro mužstvo?

Se vstupem do sezony jsme nebyli spokojeni, ale šok to být neměl. Radim i Vizour mají své přednosti i nedostatky, to víme my i ti kluci. Jedním z důvodů bylo, že Radim má lepší kopací techniku.

Na začátku sezony však Patrik Vízek nezklamal, že?

Dovolím si tvrdit, že je pro Hradec schopen zemřít. Má vítěznou mentalitu, famózní charakter. Minulý podzim byl na hostování v Jihlavě, ale nesl to tak, že je to jen jedna část jeho kariéry. Vrátil se, na konci jara i na začátku podzimu dostal příležitost a nebyl důvod ho střídat. Ale člověk má někdy nutkání udělat změnu. Cítil jsem, že by ji Vizour možná potřeboval.

Pomohla změna?

Vážím si toho, že Radim odchytal zápas s nulou. Dodá mu to sebevědomí, to je dobré i v jeho věku. Ale není to tak, že by se za Vizourem zavřela kniha.

Druhou zásadní změnou byl přesun Kristiana Zbrožka z obrany do zálohy. Proč jste se tak rozhodli?

On je kapitola sama pro sebe. Od začátku plní do puntíku to, proč jsme ho chtěli - nejen po herní, ale i po lidské.

Jaký je?

Je to válečník. Ve Varnsdorfu si prošel vývojem. Zklidnil se, má rodinu, ale rapl zůstal pořád stejnej. Je hezké, když hrají čtyři mladí, ale třeba Rob Jukl pak nemá vedle koho vyrůstat. Zbroža dodal do zálohy agresivitu, komunikaci, napadání. Takových typů je míň a míň.

V týdnu před Varnsdorfem jste měli dlouhé sezení. Jak se projevilo?

Líbila se mi jedna věc: Celý tým slavil i osmý gól v zápase. Jestli debata přinese efekt, to se teprve uvidí, ale pozitivní je, že se kluci nebáli konečně říct svůj názor. Doufám, že teď neusnou na vavřínech. Musí si věřit, my trenéři jim věříme.

Nebylo vám Varnsdorfu, kde jste dlouho působil líto?

Člověk zažívá takové pocity… Ale nemůžu říct klukům, aby přestali dávat góly. (usmívá se) Oni taky nepřemýšleli o tom, že jim je mě líto, když nás v minulé sezoně dvakrát porazili. Ale v žádném případě to neberu jako nějakou mstu.