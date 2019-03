„Mrzí nás to, s touhle stoperskou dvojicí jsme dohrávali podzimní část. Na druhou stranu, kluci, kteří by je měli nahradit, prokazovali v přípravných utkáních, že jsou adekvátní náhradou,“ řekl trenér Zdenko Frťala.

Šanci zřejmě dostanou Jan Kvída s Markem Plašilem. A také oni se budou muset vypořádat se soupeřem, jenž hraje stylem Viktorie Plzeň, spřáteleného to klubu.

„Snaží se hrát kombinační fotbal založený na plzeňské šabloně, protože tam jsou hráči, kteří mají nějakou plzeňskou historii,“ popsal zítřejšího soka trenér.

Votroci, palte! Za gól jde 1500 dětem

Je tady společná akce. Fanoušci se dali dohromady s klubem i hráči a za každý gól, kteří hradečtí fotbalisté vstřelí ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE získá nadační fond Sport Hradec Cup 1500 korun. „Nadace nám představila osudy dětí, které nám nemůžou být lhostejné. Rozhodli jsme se pro tuto formu a doufáme, že gólů bude co nejvíce,“ řekl kapitán mužstva Radim Ottmar. „Ve světě je to běžné a já jsem hodně rád, že do toho jdeme,“ přidal se výkonný ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.



Votroci a jejich příznivci navíc pošlou Sport Hradec Cupu, jenž za deset let existence podpořil nemocné děti sumou 3 miliony 300 tisíc, finance i za podzimní góly. To dělá celkem 31 500 korun.



„Za podporu od fotbalistů a fanoušků Hradce jsme velmi vděční. Je to klub, kterému všichni ve fondu fandíme, a teď budeme o to víc,“ ocenil člen organizačního týmu Sport Hradec Cupu a jeden z jeho zakladatelů Michael Nebeský.