Hradec Králové - Fotbalový Hradec se rozloučil s Ladislavem Martanem, hráčem, který má ve druhé lize velké jméno.

V létě 2016 dorazil z Varnsdorfu. Pro Hradec se měl stát zásadní posilou, vždyť v právě skončené druholigové sezoně nasázel jedenáct branek. V pořadí střelců ho předčil pouze Jan Pázler, v tu chvíli jeho nový spoluhráč.

„Věřím, že se výrazně prosadím v první lize, proto jsem nabídku přijal,“ povídal.

Po dvou a půl letech však Ladislav Martan, křídlo s výbušností boxera, odchází z týmu bez toho, že by v něm zanechal výraznější stopu. Včera byl potvrzen jeho přestup do Českých Budějovic.

„Jeho produktivita nebyla taková, jakou si představujeme,“ vysvětlil tah kouč Zdenko Frťala.

Přitom právě letní příchod tohoto trenéra se zdál být faktorem, který by mohl Martana povzbudit. Fotbalista pod ním nastupoval ve Varnsdorfu, kde se dostal do povědomí.

Jenže podzim 2018 byl jen pokračováním hráčova útlumu. Martan v první sezoně v Hradci odehrál šestadvacet zápasů, dal dva góly. Po sestupu do druhé nejvyšší soutěže nezapsal v osmadvaceti utkáních ani jednu branku či asistenci. A vloni na podzim přispěl v patnácti duelech jednou trefou a jednou přihrávkou.

Jeho nejsvětlejším momentem byl duel v Táborsku, který rozhodl.

„Na můj vkus ztratil na zdravé agresivitě. Přestal chodit do soubojů, kde to bolí,“ vypozoroval Frťala. „Vytýkal jsem mu, že má o sebe strach. Když si soupeři řekli, že na Martana přitvrdí, nepouštěl se do nich.“

Dalším faktorem bylo i to, že Martan denně dojížděl z Liberce. Také to se na jeho výkonnosti během angažmá v Hradci dozajista podepsalo.

„Byl pracovitý, snažil se být lídr v kabině, ale někdy byl až přemotivovaný,“ doplnil trenér Votroků.

Proto po podzimní části Frťala společně s vedením klubu oznámili Martanovi, že v případě nabídky může odejít. Navíc by mu v Hradci v létě skončila smlouva a nabídku na novou by nedostal.

Nejprve se zdálo, že fotbalista odejde do Neugersdorfu, německého městečka nedaleko Liberce, kde tradičně působí silná česká skupina. S klubem se však nedohodl.

Ale na konci minulého týdne se objevil zájem Českých Budějovic – a akce byla bleskově dokonána.

To však není jediná novinka: Potvrzeno bylo také hostování dua Jan Stejskal a Dominik Hašek v Mladé Boleslavi a smlouvu v Hradci do roku 2021 podepsal záložník Jiří Kateřiňák, posila právě z Bolky.

Když sluníčko svítí, Votroci tolik neremcají



Špindlerův Mlýn - Venku je minus 12, přesto Jan Kvída s Michalem Leiblem ani nenatáhnou kulicha. Hradeckým fotbalistům totiž v mrazivém Špindlerově Mlýně rozhodně není zima. Od pondělí se tady chystají na jarní část druhé ligy - běh je hlavní část programu.



„Jde o kondiční připravenost. Co tady nasbíráme, to se nám v sezoně bohatě vrátí,“ říká trenér Zdenko Frťala. „K tomu máme zatím štěstí na počasí. Svítí sluníčko, ty scenérie jsou krásné. Má to i psychologický efekt. Hráči nebudou tolik při běhání remcat,“ usmívá se. Soustředění skončí Votrokům v sobotu.



(Reportáž ze soustředění fotbalistů Hradce ve Špindlerově Mlýně čtěte ve čtvrtečním Deníku.)