Fotbalisté Hradce Králové v úterý nastoupí na hřišti třetího Prostějova.

BEZ KAPITÁNA? Hradečtí fotbalisté se v Prostějově možná budou muset obejít bez jedné z opor Adama Vlkanovy (vpravo), který po utkání s Blanskem laboruje se zraněním nohy. | Foto: Michal Fanta

Tři výhry, možná i dvě dělí fotbalisty Hradce Králové od postupu do první ligy. Votroci, kteří by se mezi elitu vrátili po čtyřech letech, mají v čele FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, náskok osmi bodů před druhou Líšní, do konce soutěže zbývá pět kol. Další krok ke svému vytouženému cíli mohou svěřenci kouče Zdenko Frťaly udělat v úterý, kdy nastoupí k utkání 22. kola v Prostějově, třetího celku tabulky. Zápas začínáv 17 hodin.