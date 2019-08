Po třech kolech druhé ligy se Zdenko Frťala, kouč fotbalového Hradce, mračil: „Se vstupem do sezony rozhodně nejsme spokojeni.“

Nebylo divu: Votroci měli na kontě dvě remízy a jednu prohru. Byli předposlední.

Po necelém měsíci je situace mnohem růžovější. „Výkony jdou nahoru,“ potvrdil kapitán Jakub Martinec.

Ano, jeho tým za poslední tři týdny ztrapnil ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Varnsdorf 8:0, splnil pohárovou povinnost s divizním Letohradem, vyhrál také derby s kousavou Chrudimí. Remizoval jen v Třinci, kde zkolaboval při proměňování šancí.

Proto se vyšvihl na páté místo tabulky a v pátek se může v případě úspěchu v domácím utkání s Jihlavou dotáhnout na samou špici.

„Mají na to. Výsledky i hra jim jdou nahoru,“ pochválil Votroky Jaroslav Veselý, trenér Chrudimi, který ve východočeské metropoli vyrůstal a pořád tady žije.

Posun viděl ve vzájemném střetu. Stejně jako zkušený záložník Jiří Janoušek, jenž za Hradec kopal až do jara, po němž odešel do Chrudimi.

„Je vidět, že se zvedli,“ uznal šéf středu pole. „Ani si nemyslím, že tolik herně, ale hlavně morálně. Je vidět větší vůle po vítězství, než bývala,“ všiml si. S Janouškem lze zčásti polemizovat. Hradec proti Chrudimi v prvním poločase i herně zaválel. Po změně stran již to bylo horší.

„Pak už to bylo hektické, nervózní. Nebylo to tolik o fotbale,“ připustil záložník Adam Vlkanova. „Bylo to jako den a noc,“ mračil se dokonce trenér Frťala.

Když po zápase mluvil, tvářil se jako by jeho mužstvo ani nevyhrálo. Druhá půle ho naštvala. „Byl to pro nás velký test. Čeká nás ještě hodně práce. Chceme se poučit z chyb, ale občas se nám to nedaří. Chceme, aby rostlo sebevědomí i kvalita,“ popsal svůj pohled.

Poslední týdny nasvědčují tomu, že by to tak mohlo být. „Minimálně na barážová místa Hradec má,“ pronesl chrudimský trenér Veselý. „Ale musí začít vyhrávat také venku,“ dodal.

I na takovou možnost dojde, nejdřív však přijede silná Jihlava.