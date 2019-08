V pátek večer Hradec dokonce spadl na dno tabulky. Tabulky druhé ligy. Po třetím kole je nakonec výš - ale ne o moc, je předposlední.

Vstup do sezony Votroci zkrátka nezvládají. „Představovali jsme si ho jinak,“ přiznal po divoké remíze 3:3 v Líšni kouč Zdenko Frťala.

Hradečtí dvakrát remizovali a jednou prohráli doma s Duklou. Při výjezdech do Sokolova a Líšně mysleli rozhodně na tři body. Nyní mají jen dva, za dvě plichty.

Přitom například trenér pražské Dukly Roman Skuhravý říkal po utkání na stadionu v Malšovicích: „Hradec považuju za jednoho z favoritů soutěže.“

Zatím to tak však ani trochu nevypadá.

Důvod? „Všechno je to o hlavě, o psychice,“ přiznává Frťala. „Buď máte zdravý respekt, nebo vám chybí klid,“ popisuje.

To se projevilo právě v Líšni. Hradečtí třikrát vedli, ale pokaždé nechali soupeře vyrovnat. Naposledy pět minut před koncem. Na gól znamenající skóre 3:3 už nestihli zareagovat.

„Pořád jsme chtěli hrát rychle. A ne vždycky si to situace vyžadovala,“ nelíbí se trenérovi. „Pro nás to byl smolný zápas. Jediné, co na něm bylo skvělé, byla atmosféra na stadionu,“ dodává útočník Jakub Šípek, autor první hradecké branky.

Votroky se potřebují vymanit z kruhu neúspěchů. V pátek se potkají s Varndorfem, klubem, kde léta trénoval Frťala.

„Už musíme uhrát tři body,“ burcuje záložník Christian Frýdek.

Je to dobrý nápad, ale úplně stejná slova použil po domácí prohře s Duklou záložník Daniel Procházka směrem k duelu v Líšni.

Nyní je potřeba, aby byl Frýdek vyslyšen.