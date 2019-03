Hradečtí se v neděli od 15 hodin postaví ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE týmu protřelých fotbalových bardů. Votroci hrají s Prostějovem, v jehož kádru je to jedno známé ligové jméno vedle druhého.

Hosté přitom hrají o záchranu, mají o šestnáct bodů méně než třetí Votroci.

„Je to dobře poskládaný tým, jehož postavení v tabulce neodpovídá jeho kvalitě,“ neztratil ostražitost trenér Zdenko Frťala.

Soubor hostů je vyšperkovaný z prostého důvodu. Za klubem stojí jeden z nejmocnějších mužů českého sportu Miroslav Černošek. Ten v Prostějově vystavěl tenisový skvost, do jeho stáje patří Tomáš Berdych či Petra Kvitová. Podporuje také místní volejbal a hokej.

Po dlouhém váhání se pustil také do fotbalu. Nejprve do mládežnického a v roce 2012 do dospělého. „Chráním si své investice,“ objasnil. Když podporuje děti, chce mít pod kontrolou i jejich možnou budoucnost.

„Nezastírám, že postupujeme podobně jako u Berdycha nebo Kvitové. Vybíráme šikovné hráče a doufáme, že se nám to vrátí,“ prozradil před šesti lety.

Tehdy kopal Prostějov divizi, za pomoci známých hráčů se mu povedlo proklouznout do druhé nejvyšší soutěže, i když to Černošek neměl v plánu. „Ideální by byla špička třetí ligy,“ vyhlašoval byznysmen.

Do týmu však přivedl například miláčka Sparty Lukáše Zelenku, mistra Evropy do jedenadvaceti let Michala Pospíšila, slávistického (a teplického) tvrďáka Tomáše Hunala.

Nyní je hlavní tváří mužstva osmatřicetiletý záložník Polák, jenž kopal v Německu, Belgii. V reprezentaci si zahrál na mistrovství světa i Evropy, nastřádal v ní padesát sedm utkání.

„Pokud je Honza zdravotně v pořádku, je pro Prostějov důležitý. Vždycky byl lídr, tuhle vlastnost dává týmu,“ vypozoroval kouč Frťala.

Přes atraktivní složení soupeřova mužstva půjde Hradec v neděli pro tři body. Půjde i o to zahnat myšlenky na poslední utkání, na bezgólovou remízu.

„Kapitolu Vítkovice jsme v úterý uzavřeli. Náš herní výkon byl daleko lepší než v prvním domácím utkání, o to bychom se chtěli opřít. Hráčům jsem v hodnocení vlil krev do žil: I taková utkání jsou, že můžete hrát dva dny a gól nepadne. Nepropadli jsme pesimistické náladě,“ prozradil Frťala.

Nahradí Hradec v neděli ztrátu a udrží se na dostřel Českým Budějovicím?