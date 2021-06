Hradečtí toužili zápas posledního 26. kola vyhrát, ale nestalo se, byť šancí si vytvořili hodně. „Remíza nás hodně mrzí," přiznal Frťala.

Vlašim, v jejímž dresu se ve druhém poločase objevil i Filip Firbacher, talent, jenž ve středočeském klubu hostuje právě z Hradce, se po dvaceti minutách ujala vedení, když se trefil Marek Červenka. Votroci ovšem po gólech Pavla Dvořáka, který svoji střeleckou bilanci zaokrouhlil na deset tref, a Erika Prekopa skóre otočili. Jenže osm minut před koncem zápasu vyrovnal Marvis Ogiomade, Nigerijec v domácích službách.

„Vypracovali jsme si spoustu gólových příležitostí. Asi nám to dneska nebylo souzeno. Každopádně jsme rádi, že jsme udrželi neporazitelnost,“ našel pozitiva Zdenko Frťala.

Původem slovenský kouč jsou tříletou misi v Hradci tímto zápasem definitivně ukončil. Naposledy stál u střídačky. „Pocit jsem měl dobrý," prozradil. „Přece jenom se nám tady něco podařilo. Věřím, že kluci v lize navážou na to, co jsme tady vybudovali," dodal Frťala, který už dříve prohlásil, že by se jednou rád na východ Čech zase vrátil. V nejbližších dnech by měl být oficiálně představen jeho nástupce, jímž je Miroslav Koubek, devětašedesátiletý kouč, jenž v roce 2015 dovedl Plzeň k mistrovskému titulu.

Zdroj: Youtube

Vlašim – Hradec Králové 2:2 (1:1).

Branky: 23. Červenka, 82. Ogiomade – 37. P. Dvořák, 76. Kejř. Rozhodčí: Hanousek – Hrabovský, Volf . ŽK: Zinhasović, Červenka – Leibl, J. Rada, Soukeník.

Vlašim: Markovič – Broukal, J. Štochl, P. Breda, V. Svoboda – Zinhasović (79. Ogiomade), Průcha, Jurásek, Janda (86. Zukal) – Červenka (71. Firbacher), Bassey (46. Křišťan).

Hradec Králové: Vízek – F. Čech, Donát, Leibl (64. J. Král), F. Novotný – Soukeník, J. Rada – Vlkanova (75. Kejř), P. Dvořák (75. Urma), Záviška (55. Vašulín) – Prekop.