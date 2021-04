Dvakrát dorazil míč do branky a stal se jedním z hrdinů utkání, v němž fotbalisté Hradce Králové porazili v utkání 16. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY silný Žižkov 4:2. Osmadvacetiletý obránce Michal Leibl se trefil poprvé v letošní sezoně a Votroky udržel na prvním místě druholigové tabulky.

Michal Leibl | Foto: Michal Fanta

„Kdy jsem dal naposledy dva góly? No, to je otázka… Troufnu si říct, že to bude někdy v dorostu, ale přesně nevím,“ usmíval se Leibl, který se v obou případech radoval po dorážce zblízka. V prvním případě to bylo doslova z brankové čáry po neskutečné mlýnici. „Před brankou vznikla velká mela, míč tam nějak poskakoval. Dokonce někdo říkal, že už to byl Vášův gól, ale prostě jsem tam vletěl a dokopl to. Tohle je prostě moje povaha,“ popisoval Leibl svoji úvodní trefu a zmínil i útočníka Daniela Vašulína, dalšího dvougólového střelce zápasu.