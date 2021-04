Mohl zapsat i hattrick, ale zůstalo jen u dvou tref. Útočník Daniel Vašulín výrazně přispěl k výhře fotbalistů Hradce Králové nad Žižkovem 4:2 v 16. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Votroci sestřelili Žižkov a drží se v čele druhé ligy | Foto: Deník/Michal Fanta

„Pomůže mi to v sebevědomí. V tréninku mi to tam padá, ale v zápasech to tak úplně nebylo. Dneska jsem dal dva góly, tak věřím, že to potáhnu dál," usmíval se dvaadvacetiletý útočník Votroků, kteří díky vítězství drží vedoucí příčku druhé ligy.