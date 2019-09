Gól dostali chvíli před koncem. „Na penaltu jsem si věřil, ale nakonec jsme stejně prohráli. Neseme to špatně, v kombinaci jsme hráli velice dobře,“ vykládal Zbrožek po utkání 10. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Ještě před gólem měl však jednu velkou možnost. Jeho ránu ale zastavilo břevno, od něj se míč odrazil dolů někam k brankové čáře. „Myslím, že se to dalo písknout jako gól. Nevím, kde byl pan pomezní. Asi se někde bavil s domácí lavičkou,“ povídal emotivní středopolař. „Ale co? Hrajeme přece v Brně,“ rýpl si.

A když už byl rozjetý, pustil se také do Lukáše Magery, vysokého útočníka domácích. „Je ubrečený, pořád padá. Umí si tam dá loket, tělo, umí spadnout a rozhodčí mu to často písknou,“ řekl na adresu forvarda, který má odehráno 253 zápasů v nejvyšší soutěži. „Je velice zkušený. Myslím, že pro Kubu Martince je to další posun dál, když si zahraje proti takovému útočníkovi,“ navázal Zbrožek už smířlivě.

Magera se sice neprosadil, Brno to však nemrzelo.