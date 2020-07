Ewerton sledoval zápas v Chrudimi jen za zábradlím u střídačky. Přesto za Pardubice skóroval brazilský fotbalista. Cadu totiž využil svou šanci a první utkání v základní sestavě Pardubic ozdobil gólem.

Na svého kamaráda nezapomněl ani při brankové oslavě. Oba Brazilci si plácli. „Jsem rád, že jsem odehrál první zápas v základní jedenáctce. A taky, že máme stále náskok v tabulce,“ odpovídal dvaadvacetiletý fotbalista, celým jménem Carlos Eduardo Lopes Cruz.

Překvapení v sestavě

Již předtím Cadu naskočil pětkrát jako střídající hráč. Nyní ovšem přišla premiéra v základní sestavě druholigového lídra.

„Trochu překvapený jsem byl, ale do každého zápasu se připravujeme tak, jako bychom hráli od začátku,“ popisoval Cadu.

Do Pardubic přišel v zimní přípravě. A na východě Čech se uvedl jako univerzální fotbalista. V Chrudimi ho trenéři využili jako krajního hráče v záložní řadě. Byl aktivní a ke svému výkonu přidal i gól z otočky, kterým zvyšoval v první půli na 2:0 pro Pardubice.

Tah s dalším Brazilcem se Východočechům vyplatil. „Dal gól, tak to samozřejmě musíme hodnotit pozitivně. Byl u dalších brejkových situací. Nebylo to pro něj jednoduché, i když už se ve druhé lize otrkával jako střídající hráč. Myslím, že to zvládl dobře,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí.

Učí se češtinu

Necelý půlrok v novém prostředí nebyl vůbec jednoduchý, angažmá v Pardubicích si přesto Cadu pochvaluje. „Všichni v klubu se mnou mluví, podporujeme se navzájem. Je to tady skvělé,“ říká Brazilec.

Sám se snaží naučit i některé české výrazy a fráze. „Já vím. Jdeme na to,“ usmívá se. „S Ewertonem se učím, v příští sezoně už to bude lepší,“ dodává.

O postup do ligy

Před Pardubicemi je nyní klíčový týden a finiš druholigového ročníku. Začíná dnes dohrávkou v Třinci. Potom je na programu sobotní domácí duel s Vyšehradem a poslední kolo na Žižkově.

Aktuální situace v tabulce hovoří jasně. Když Pardubice dva ze tří zápasů vyhrají, bude první místo (a přímý postup do nejvyšší soutěže) jejich a nemusí se ohlížet na výsledky Zbrojovky Brno. Ta už bude hrát jen dvakrát.

„Je to velký sen pro celý tým, jsme tomu hodně blízko. Doufáme, že se to povede,“ říká Cadu před závěrečnými zápasy ročníku. Ještě dohrávka a poslední dvě kola.

Třinec po ukončení karantény odehrál již tři zápasy. Naposledy doma zdolal Sokolov 2:1. Dnes od 17 hodin budou hrát na jeho hřišti vedoucí Pardubice.