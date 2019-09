„Čekal jsem na něj dost dlouho,“ usmál se po výhře 2:1. Jeho branka začala klíčovou tříminutovku v prvním poločase, chvíli po něm se totiž trefil Dominik Soukeník.

„První půle byla z naší strany lepší. Pak nás trochu zmáčkli. Ale to bylo tím, že oni museli,“ vykládal Jukl. „Byl to hodně náročný zápas, hodně soubojový. My jsme se snažili hrát jednoduše,“ doplnil.