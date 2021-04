Zásadní roli sehrál hlavně při druhé brance, když si na levé straně doslova namazal na chleba jednoho z obránců a přesně odcentroval na hlavu nabíhajícího Dvořáka. "Ten gól je dostal do kolen," přitakává.

Náskok se v čele zvýšil na osm bodů. Koukáte se spoluhráči teď často na tabulku?

Většinou se podíváme po zápase. Jak to tam vypadá, jak hráli ostatní. Konkrétně nás zajímá hlavně Líšeň, to je jasné. Pořád ale víme, že si to musíme uhrát sami. Na ostatní hledět nesmíme.

Ale v pátek se asi fandilo Žižkovu, který uhrál v televizním duelu v Líšni plichtu 1:1…

Jo, to jo. Potěšilo nás to.

Momentálně vás zdobí skvělá šňůra sedmi vítězných zápasů v řadě. Popravdě. Čekal jste něco podobného po nepovedeném vstupu do jara a následné covidové karanténě?

Takhle povedenou sérii určitě ne. Při prohře v Líšni jsme nehráli vůbec dobře. Pauza jakoby nám prospěla. Znovu jsme se sešli, měli ohromnou chuť. Začalo nám to tam padat, věříme si čím dál víc. Je to fajn.

Takže jste o síle mužstva vůbec nepochyboval? Koronavirus je velmi nevyzpytatelný a ne každý se mohl vrátit na hřiště ve stoprocentním stavu…

To je pravda. Nicméně tu byla víra v tým, který je na druhou ligu velmi kvalitní. Soupeře bychom s tímto kádrem měli přehrávat. A jak už jsem řekl, hodně důležité bylo, že jsme začali střílet góly. Hodně šancí proměníme, to je zásadní.

Musí vás trenér Frťala krotit v euforii?

Ani bych neřekl. Víme, za čím si jdeme. Mužstvo máme zkušené, takže si uvědomujeme, že dokud to nebude jisté, slavit nemůžeme.

Co by šlo ještě vylepšit? Naposledy v Ústí jste se opírali o fantastické standardky, ale třeba první půlhodina herně nijak úžasná z vaší strany nebyla. Dokonce jste mohli prohrávat…

Řada soupeřů na nás hraje podobně. Jsou zalezlí vzadu a spoléhají na rychlé hráče. Balony pak chtějí dostávat za obranu. Je potřeba nejprve okouknout, co asi chtějí přesně hrát. V Ústí hodně foukalo. Bylo zásadní dát balon na zem, v tom je naše síla. Pak už to šlo.

Dva góly jste zaznamenali po rohových kopech. Zahráváte je vy a Jakub Rada. Věnujete nácviku hodně času?

Jede se v rychlém rytmu. Je potřeba hlavně dobře zregenerovat. Ale jo. Chvilku se jim vždycky věnujeme. Řekneme si, co by mohlo fungovat, popřípadě vyzkoušíme i nějaký nový signál. Víme, že nám to může hodně pomoci a teď se to jenom potvrzuje.

Vy kopete zprava, Rada zleva. Jsou i jiné varianty?

V podstatě ne. Kuba má tu levku skvělou, zahrává to ještě líp než já. Hlavně, že se nám z toho daří dávat góly.

V Ústí exceloval Pavel Dvořák, autor hattricku. Vy jste mu de facto dvakrát asistoval. Musel jste mít radost především ze situace před druhým gólem, kdy jste si na levé straně pohrál s obráncem a nabíhajícího Dvořáka našel přesným centrem. Jak jste vnímal tuhle situaci?

Zásadní bylo, že jsme odskočili na 2:0 a soupeře dostali ještě více do kolen. Z každé podobné akce mám ohromnou radost.

Tu bude mít v případě Dvořáka asi i pokladník, že? Hattrick se v týmové kase zpravidla cení vysoko.

Pro některé hráče to může být dost. Je ale jedno, kdo góly dává. Jdeme si za tím jako tým. Ale platit bude Dvořka, to je fakt. Hlavně ať to tam padá dál. Dan Vašulín (autor hattricku s Vyšehradem – pozn. red.) by taky mohl vyprávět. (směje se) Kluci to ale zaplatí rádi.

Už nosíte v hlavě páteční domácí duel s Blanskem?

Tak trochu. Ještě se spíše soustředíme na odpočinek. Nabereme síly a půjdeme na ně. Chceme vyhrát a zase se o něco přiblížit vytouženému cíli.