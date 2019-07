Má veškeré předpoklady, aby byl tahounem fotbalového Hradce Králové ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Je to kluk, který v klubu vyrůstal, v minulé sezoně navíc patřil mezi klíčové hráče.

Jenže je to jinak. Při prvním zápase sezony v Sokolově nebyl Filip Zorvan, šikula ze středu pole, ani mezi náhradníky. Místo toho klub oznámil slovy ředitele Jiřího Saboua: „Filip nám řekl, že svou budoucnost nechce spojovat s FC Hradec Králové, tak jsme mu umožnili jednat s případnými zájemci o jeho služby.“

Jde o trest vzpurnému mladíkovi? Nebo o zlovůli klubu, který je silnější?

Jak už to ve fotbale – i v životě – bývá, není to tak jednoduché. Kolem Zorvana se rozjela rozepře nepomáhající hráči ani klubu.

Fotbalista nyní trénuje individuálně, to znamená, že běhá kdesi po lese a jeho výkony kontroluje sporttester. „Už to je porušení smlouvy,“ glosoval jeho manažer Martin Štěpanovský, jenž Zorvana zastupuje společně s Janem Hušbauerem, bratrem hvězdy Slavie i celé ligy.

Už v tomto bodu se odráží nesoulad mezi oběma stranami. „Od klubu má plán. Bohužel se to vyvinulo tak, že odmítl trénovat s béčkem,“ tvrdil Zdenko Frťala, trenér Votroků. „Neodmítl to,“ oponoval manažer.

Tato záležitost vyplývá ze situace, která – podle všeho – bujela celé jaro. „Netušil jsem, že Zorvi v sobě nosí některé věci. Začal řešit, že důvěra mezi námi není jako kdysi. Ale měl argumenty, které byly pro mě absolutně neobjektivní,“ řekl kouč.

Zorvanovi se podle něj nelíbilo, že nehrál na začátku jara v základní sestavě. „Ale vracel se po zranění,“ upozornil Frťala. „Já jsem se rozhodl, že nechci v kabině hráče, který se klubu neodevzdá se vším všudy,“ dodal.

I tady však narážíme na tvrzení druhé strany. „Je to nesmysl, absolutní nesmysl, že by si Filip postavil hlavu, že v Hradci nebude. On je Hradci vděčný za to, kde je. Teď ho to mrzí,“ přesvědčoval Štěpanovský.

Podle něj je zakopaný pes v debatách o novém kontraktu. Ta stávající skončí Zorvanovi za rok a záložník odmítl prodloužení, jež mu klub už nyní nabídl. Proto byl – podle manažera – potrestán. „My jsme to avizovali dopředu. Filip se chce posunout. Ale bavíme se přece o tom, že má smlouvu ještě na rok… To si ale musí vyhodnotit v Hradci,“ pronesl Štěpanovský.

„Když se rozhodl neprodloužit, nezatracoval jsem ho,“ řekl Frťala.

Situace se každopádně vyvinula tak, že Zorvan nehraje. Mluvilo se o zájmu ze skotské ligy (St. Mirren, kde mají jeho manažeři gólmana Václava Hladkého), z Česka se poptávalo Slovácko.

Nic se nestalo. „A my teď nespěcháme, přestupní okno je dlouhé,“ prozradil Štěpanovský, že se nedají čekat překotná řešení.

GLOSA: Chybují oba. Tvrdohlavý mladík i černobílý klub

Kluk, který má potenciál (a sám je o něm přesvědčen) prorazit ve fotbale na úrovni české ligy, je odstaven. Nepomáhá druholigovému Hradci, ztrácí drahocenný čas.

Filip Zorvan je na druhé koleji. Kdo za to může?

To je zásadní otázka případu, který je nepříjemným tématem hradeckého fotbalového léta. Odpověď je totiž nejednoznačná.

Na jednu stranu je Zorvan složitá osobnost. Potíže měls trenérem Bohuslavem Pilným, jeho nástupcem Karlem Havlíčkem, nyní i Zdenkem Frťalou. „Dělal jsem chyby,“ uznal sám vloni na podzim. V té době šlapal, zastavilo ho až zranění. Na jaře se vrátil, ale těžce nesl, že nebyl vždy v sestavě. Až moc těžce. A dával to uraženě najevo. Takový už je – logicky se to trenérům nelíbí.

Chyba je však i na straně klubu. Hradec nemá obecně zájem posouvat hráče výš. Přeloženo, nechce je pouštět do první ligy za přijatelných podmínek. Adam Vlkanova by mohl (a měl) vyprávět…

Přitom – při vší úctě – klub, který kope druhou ligu a chodí na něj pár stovek diváků, nemůže být metou pro ambiciozní fotbalisty.

Zorvan i tým teď odnáší tento nesoulad.