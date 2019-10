Votroci ve středních Čechách tak trochu změnili barvy. Místo černobílé kombinace se do popředí dostala křiklavá žlutá.

Ve Vlašimi sice vyhráli ve 12. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 2:0 a potvrdili tak fajnové poslední týdny, ale také utržili celkem dost ran, které se mohou otevřít v příštím domácím utkání. To se hraje v neděli, do Malšovic přijede Prostějov.

Votroci půjdou do utkání jako jasný favorit, Moravané patřík horšímu středu tabulky. Ale…

„Budeme mít starosti se sestavou,“ přiznal pochopitelně po duelu ve Vlašimi trenér Zdenko Frťala.

Důvodem jsou žluté karty. Hradečtí viděli v zápase celkem čtyři. A celý potrestaný kvartet (abychom zůstali u čísla čtyři) bylo napomínáno v sezoně počtvrté. Což podle fotbalových řádů značí stopku na příští kolo.

Co je s kapitánem?

Frťala tak nebude moci postavit obránce Michala Leibla a Miloše Kopečného, útočníka Jakuba Šípka a především nejproduktivnějšího borce Adama Vlkanovu.

„Byli jsme trochu odměněni,“ glosoval nepříjemné téma kouč.

Navíc zatím není jisté, zda bude k dispozici kapitán Jakub Martinec. Střední obránce ve Vlašimi kvůli nemoci nehrál. Zda bude na konci tohoto týdne připraven, se teprve uvidí.

Bylo by to potřeba, protože na stoperu nebude moci nastoupit levák Leibl. Ten zahrál ve Vlašimi velmi dobře, byť na tomto postu často nenaskakuje.

„Je to jedna z alternativ, o které do budoucna přemýšlíme. Bylo by dobré, kdybychom našli levonohého stopera,“ pochvaloval si tah kouč Frťala.

Je pravda, že Leibl by vedle Martince (výhledově) seděl. Je agresivní, ale také fotbalový. No, v neděli rozhodně tato možnost nenastane.

Frťala a jeho tým si budou muset poradit jinak.

KOMENTÁŘ: Challenge značky Vlčák



Kouše. Aby ne, vždyť má přezdívku Vlčák. Adam Vlkanova je nejproduktivnější fotbalista Hradce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Ve dvanácti zápasech dal šest gólů a na sedm přihrál.

Paráda.

V neděli si ale sedne na tribunu a kvůli trestu za čtyři žluté karty bude sledovat souboj s Prostějovem jako divák.

Pro Votroky bude jeho absence problém, to je jasné. Ale bude to také výzva, challenge, jak říkají mladí.

Nahradit nejlepšího hráče úplně nejde, musí se najít jiná cesta. Je potřeba společně zastat dílo, které ofenzivní tahoun dokáže zvládnout sám.

V dobrých týdnech, které nyní hradecký tým prožívá, by to neměl být problém. Na řadě jsou Christian Frýdek, Fahrudin Djurdjević, Milan Černý…

Mělo by to jít.