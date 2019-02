Drží se na třetím místě zajišťujícím na konci sezony baráž se čtrnáctým celkem nejvyšší soutěže.

„Třicet bodů za podzim je pro mě velký dar, ale na hřišti to na jaře bude válka,“ říká před odvetnou částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Jiří Sabou, výkonný ředitel Hradce Králové.

Je vaším cílem postup do první ligy?

Bylo by alibi říkat, že nechci postoupit, ale není to tak, že když se to nepovede, tak se zboří svět. Za námi jsou další vlčáci. V soutěži je minimálně pět mančaftů, které chtějí hrát o postup. Klub se posouvá, máme výsledky, zvýšili jsme konkurenci, nyní máme patnáct, šestnáct vyrovnaných hráčů. Rozhodnou maličkosti.

Má cenu s vaším stadionem usilovat o ligu?

Je to spojená nádoba a pro nás všechny citlivé téma. O ligu chceme usilovat. Tým skládáme s výhledem, že ji chceme hrát. Kdyby byla šance, tak do toho půjdeme i s tímto stadionem a budeme se snažit, aby se prostředí trochu zkulturnilo.

Jste silnější než na podzim?

Podepíšu se pod to, co říkal trenér Frťala. Kádr se povedlo vhodně doplnit i zkvalitnit. Získali jsme hráče, kteří mají srdce, touhu a vůli něco dokázat. Ale je tady progres celé kabiny. Mužstvo se někam posunulo, cítím z něj energii. Musíme v tom pokračovat a neustoupit.

Bylo těžké získat zkušené posily Jiřího Kateřiňáka a Michala Leibla?

Leibl byl celkem jednoduchý. Oslovili jsme ho někdy v půlce podzimu. V Ústí nad Labem by mu v létě končila smlouva, zaplatili jsme za něj symbolické odstupné. Nechtěli jsme ho ukrást i kvůli vztahům, které si budujeme.S hráčem to bylo raz dva. Okamžitě řekl, že ano, pro mě to byl signál, že nejde po penězích. Kolem Jirky Kateřiňáka jsme kroužili už rok. Nahrálo nám, že Mladá Boleslav měla eminentní zájem o našeho brankáře Honzu Stejskala.

Záložník Leibl sám přiznal, že prošel horším obdobím. Už nezlobí?

Je to odchovanec teplického fotbalu, mně tam dokonce chodil podávat balony. Trenér Frťala ho měl v béčku, nějak ho dokonce vyhodil. Michal prošel vývojem jako každý. Načetl jsem ho, u nás se chová skvěle. Pro mě je to charakterní a čistej kluk.

I na ruině mohou hrát ligu. Postup je stěžejní slovo, říká Škorpil

Hradec Králové - Má vůbec cenu bojovat o postup do první ligy? Takhle nepříjemnou otázku si - bohužel - musejí klást ve fotbalovém Hradci Králové.

Důvodem je, jak jinak, stadion v Malšovicích, ta téměř šedesát let stará polozbořená ruina.

„Tady se mluví o postupu. A postup je stěžejní slovo,“ vzal si včera na tiskové konferenci před začátkem jarní druhé ligy slovo bývalý trenér Votroků a také letitý městský zastupitel Ladislav Škorpil.

„Klub potřebuje kvalitou, prací hráčů a výsledky dokumentovat pro veřejnost i pro zastupitelstvo, že má cenu se stadionem něco dělat. Musíme zabránit hlasům: Na co stavět? Hrajte si třeba na Bavlně.“

Tým se navíc opravdu může hnát za postupovým úspěchem. I na stadionu v současné podobě totiž může hrát nejvyšší soutěž. „Máme licenci pro první ligu. Splňujeme vlastně všechny náležitosti, které jsou potřeba,“ řekl výkonný ředitel Jiří Sabou.

Jediným nedostatkem je doplnění kapacity. Hradci v tuto chvíli chybí nějakých tři sta míst. Na rozlehlé tribuně by to nebyl problém i vzhledem k tomu, že od příští sezony budou opět povoleny sektory na stání.

„Je tady sice ten val, ale není psáno, že musí být tribuny po celém perimetru,“ vysvětlil Sabou.