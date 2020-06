Nebylo to poprvé v sezoně. Na podzim rozjeli sérii, již měli vyšperkovat domácím úspěchem s Prostějovem a atakovat samou špici druhé ligy. Hradečtí fotbalisté zaváhali.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - 1. SK Prostějov. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Stejné to bylo teď. Po skvělé výhře 5:0 nad ambiciozním Žižkovem přišel výbuch na Vyšehradě a poté remíza (ano, se silným) Brnem. Tedy ztráty v boji o třetí místo a postup do baráže o nejvyšší soutěž. „Opakovaně jsme mohli udělat krůček dopředu, ale zase jsme to nezvládli,“ přiznal trenér Zdenko Frťala.