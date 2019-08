Komentář Tomáše Raise: Držet se toho osvědčeného

/SHRNUTÍ F:NL, FOTOGALERIE/ Je na nás, jak budeme dál pracovat, pronesl po čtvrté výhře obránce Martin Toml. Ano, první místo chutná, logicky chtějí pardubičtí fotbalisté úspěšnou sérii co nejdéle natáhnout. Sami dobře vědí, co je na špici vytáhlo. Že by někdo už teď polevil, to si v nastavených týmových kolejích jen těžko představit.

Autor: Tomáš Rais, Redakce