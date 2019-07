Dva góly za šest minut, ztráta vedení. Bezkrevný výkon. První část druhého poločasu přípravného duelu s Varnsdorfem, rovněž účastníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se hradeckým fotbalistům zle nezdařila.

Proto přišel zásah shora. Po něm skončil souboj v Poděbradech remízou 2:2.

Co se stalo? Při přestávce na pití, již rozhodčí v šíleném vedru nařídili, vstoupil do hry trenér Zdenko Frťala.

„Řekl nám, že to není fotbal,“ parafrázoval koučovo vystoupení útočník Jakub Šípek. „Že prostě musíme jezdit po prd…, když to řeknu takhle,“ dodal.

Pomohlo to. Votroci se zvedli a právě Šípek, na konci jara útočník číslo jedna, vyrovnal.

„V prvních utkáních přípravy většinou nekoučuju tolik jako v mistrovských. Chci vidět autentičnost kluků. Chci vidět, jak jsou se schopni nějak řídit a organizovat,“ vysvětloval po utkání Frťala, mimochodem bývalý dlouholetý trenér Varnsdorfu. „Tentokrát mi ale přestávka přišla vhod. Zvýšil jsem hlas a řekl jsem klukům to, co by mělo být normální. Potom jsme se trošku probrali,“ pochvaloval si.

Pro Hradec šlo o třetí vystoupení v přípravě. S Olomoucí i Jabloncem padl 0:1. Další zápas sehraje ve středu v Hlinsku s Trenčínem.

FC Hradec Králové – FK Varnsdorf 2:2 (1:0). Branky: 38. Firbacher, 88. Šípek – 53. a 59. Barac. Hradec - 1. poločas: Ottmar – Černý, Čech, Zbrožek, Urma – Vlkanova, Soukeník, Kateřiňák, Procházka – Prekop, Firbacher; 2. poločas: Vízek – Kopečný, Ptáček, Martinec, Horák – Mahr, Zorvan (73. Soukeník), Djurdjević, Doležal – Šípek, Švantner.

Reprezentant na hostování

Před pár dny se dozvěděl skvělou zprávu: Hradecký obránce Daniel Finěk pojede v červenci s reprezentací do 19 let na mistrovství Evropy.

Předtím však řeší další důležitou věc. Vypadá to, že na podzim bude hostovat ve Varnsdorfu, už za něj odkopal přípravu právě proti Hradci. „V mládeži dominoval, v dospělých šla jeho výkonnost trochu níž,“ objasnil trenér Zdenko Frťala.

Ve Varnsdorfu by měl Finěk dostat výraznější roli než v Hradci.