Za prvé: jde o souboj nejlepších týmů soutěže, oba ve 24 zápasech poznali pouze dvakrát hořkost porážky.

Za druhé: sobotní duel (15.00) vysílá přímým přenosem televizní kanál ČT 3.

Za třetí: Votroci nastoupí naposledy na zchátralém Malšovickém stadionu, místo kterého má do dvou let vyrůst luxusní aréna.

Za čtvrté: půjde o domácí rozlučku s sezonou ve F:NL (i s fanoušky), s hráčskou kariérou se bude loučit gólman Radim Ottmar a loučit se bude také trenérské duo Zdenko Frťala – Ondřej Prášil.

Za páté: Hradec bude po skončení utkání korunován šampionem ročníku 2020/21.

Za šesté: Východočeši budou chtít oplatit brněnskému celku porážku ze 6. března.

Za sedmé: v ochozech už nejspíš bude i nový kouč Votroků, hráči se budou chtít předvést v nejlepším světle.

A našlo by se dalších X důvodů, proč chtít vyhrát. Kouč Zdeňko Frťala má cíl jasný: „Pro mě je důležité, abychom zápas zvládli. Chceme se důstojným výkonem rozloučit s fanoušky a se stadionem.“

Podle informací Deníku by měl Votroky v první lize trénovat Miroslav Koubek (69 let). Zkušenému koučovi by měli být k ruce asistenti Stanislav Hejkal, jenž nedávno vedl Teplice, a hradecký rodák Adrian Rolko. Klub trenérské obsazení na další sezonu zatím nepotvrdil. „Jednání probíhají, ale formálně nejsou dotažena, takže v tuto chvíli je předčasné tuto záležitost komentovat,“ uvedl na klubovém webu Jiří Sabou, sportovní ředitel FC Hradec Králové.