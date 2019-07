Slavný klub s nepříliš růžovou přítomností. Tým, který na jaře spadl z nejvyšší soutěže. Soupeř, proti němuž se Votrokům historicky moc nedaří. Do Hradce v pondělí přijede pražská Dukla. Zápas 2. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY začíná v 17 hodin a vysílá ho stanice ČT Sport.

Hradečtí půjdou po úspěchu - a to minimálně ze dvou důvodů. Zaprvé v úvodním kole remizovali v Sokolově, což berou jako ztrátu. Zadruhé mají s Duklou nedobrou bilanci.

„Jsou soupeři, kteří týmu nesedí,“ komentuje trenér Zdenko Frťala fakt, že Hradec porazil někdejší vojenský tým jen sedmkrát z devětačtyřiceti pokusů. „Ale pro mě to bude proti Dukle první utkání,“ připomene.

Jak může jeho mužstvo dospět k úspěchu?

Jedním z faktorů by mohla být podpora přicházející z opětovně postavené montované tribuny za brankou. Vejde se na ni 404 fanoušků.

Druhým budou změny v sestavě oproti duelu v Sokolově. „Ani ne s ohledem na výsledek, ale s ohledem na hru. V Sokolově jsme měli dobrý přístup, zájem a ochota tam byly, ale chyběla kvalitnější hra,“ objasňuje Frťala. „Mají nadstandardně kvalitní tým, a mají tvář, už v prvním zápase výsledek neodpovídal průběhu. Určitě budou bojovat o postup,“ varuje.

Jak ho Brazilec poslal na Julisku

/ROZHOVOR/ Když se před šesti lety vracel z Turecka, nečekaně skončil místo Slavie v pražské Dukle. „Bylo to překvápko, ale ve Slavii bylo tehdy složitější období,“ vzpomíná hradecký fotbalista Milan Černý na angažmá u dnešního soupeře Votroků.

Jak jste se tam dostal, vy slávista?

Byl jsem po zranění kotníku a v Turecku nás začal trénovat slavný Brazilec Roberto Carlos. Chtěl jsem se před ním ukázat, trénoval jsem pod brufeny, ale on si přivedl svoje hráče a řekl mi, že se mnou nepočítá. Měl se nám narodit první syn, a tak jsme se rozhodli vrátit do Čech. Ve Slavii se měnilo vedení, trenér. Do toho se ozvala Dukla.

Na Julisce jste byl rok. Jaký byl?

Vysadil jsem brufeny a půl roku doléčoval zranění, zlomeninu a přetrhané vazy. Druhý půlrok byl výborný. Byl tam Luboš Kozel a ten má mezi trenéry zaslouženě jméno. Dostal jsem se do toho a pak už mě Slavia chtěla.

Dukla byla vždy nepopulární klub. Pocítil jste to?

Ani ne, ve Slavii nám nadávali lidi víc. Dukla má jméno, zasloužila by si víc fanoušků. Ale mně se tam líbilo – i stadion s velikou tribunou. Je z ní krásný výhled, má kouzlo.

V prvním kole Hradec remizoval v Sokolově…

Nebylo to ono, ale přisuzuju to začátku sezony.