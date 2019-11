S podobnou náladou, jaké bylo během zápasu počasí, jeli domů Votroci. Ve 14. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY padli 0:2.

A trenér Zdenko Frťala, který na severu Čech, v nedalekých Teplicích, zažil nejlepší roky hráčské kariéry, byl - jemně řečeno - rozladěný…

„Domácí vyhráli naprosto zaslouženě,“ pronesl. A pak se pustil do kritiky svých svěřenců.

„Určitě nebudu tolerovat, že špatně přistupujeme k určitým povinnostem, s kterými jdeme do zápasu. Ztratili jsme pokoru, kterou jsme měli do domácího utkání s Prostějovem,“ připomněl, že Hradec prohrál podruhé v řadě. Minulou neděli totiž nečekaně nestačil doma na zkušený celek z Moravy.

Do té doby přitom mančaft šlapal. Vyhrál šest ze sedmi duelů a posunul se do skupiny mužstev, které by měly usilovat o postup do první ligy - nebo aspoň do baráže o nejvyšší soutěž.

Jenže nyní je to jinak. Mohou za to dva neúspěchy. Na ten v Ústí měl nedobrý vliv výkon v první půli. „Bylo to hodně špatné,“ uznal záložník Adam Vlkanova. „Druhý poločas byl stokrát lepší,“ doplnil.

Jenže do něj šli Hradečtí s jednogólovou ztrátou, protože po půlhodině hry fatálně chyboval obránce Jan Kvída. Ten přihrál soupeři na nakonec vítězný gól.

„Myslím, že utkání rozhodla první branka,“ netajil brankář Radim Ottmar.

„To nebyla smůla. To je podcenění určité herní situace. Srazilo nás to,“ přiznal kouč Frťala.

Ve druhé části měl Hradec pár situací, kdy mohl vyrovnat, ale nakonec skórovali domácí. „Velikost hráče se ukáže, když se nedaří. Osobnosti jsou ti, kteří dokážou zvednout prapor, když se nedaří,“ řekl Frťala. „Musíme si důrazně promluvit, protože tudy cesta nevede.“

Čas na to bude. Hradec hraje další zápas v neděli doma s Vítkovicemi. „Musíme bezpodmínečně vyhrát,“ nařídil gólman Ottmar.

A trenér naznačil, že by někteří borci mohli hrát o svoji budoucnost: „S Vítkovicemi to bude klíčové pro některá rozhodnutí, která uděláme po sezoně.“

Pro hráče je to jasný vzkaz.